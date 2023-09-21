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社會 社會焦點 保障人權

台日混血男當橋樑！2製毒師「外銷」做安毒　日精銳特警攻堅

記者張君豪／台北報導

台灣製毒師經日本指定暴力團「稻川會」邀請，赴愛媛縣松山市設立安非他命工廠，經台日警方合作破案，這也是台灣治安史上首例。警方調查，有台日混血身分的臧天寶（61歲、走私毒品等前科）有稻川會背景，在台先後仲介兩名吳姓、陳姓製毒師赴日，與日本稻川會、住吉會成員建立安毒工廠，以紅磷還原法提煉感冒藥製作安毒，粗估已出貨達2公斤以上，獲利逾1億4千餘萬元日幣，台日警方日前收網，逮捕台日涉案成員共7人。

▲台日警方合作逮捕日本暴力團成員臧天寶派製毒師傅日製毒案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台日警方合作，逮捕日本暴力團成員臧天寶派製毒師赴日製毒案件。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局國際刑警科與日本警察廳進行台日黑幫涉毒情資，發現在關東神奈川縣出生的台日混血兒臧天寶早年加入日本黑幫稻川會，並擁有日本居留權，曾於1998年駕車在日本東京都肇事撞死1民眾，遭日本法院判處懲役入獄服刑4年。

▲台日警方合作逮捕日本暴力團成員臧天寶派製毒師傅日製毒案件。（圖／記者張君豪翻攝）

他出獄後被註銷日本居留權，來台變成日本指定暴力團稻川會在台代理人，他吸收陳男（45歲、毒品前科）、吳男（42歲、毒品前科）先後赴日與稻川會人員接洽，台日雙方議定在愛媛縣松山市租用廢棄校舍、透天厝製作安毒，日本黑幫得獲利6成、台灣製毒師與代理人臧男獲利4成。

台日黑幫從去年10月起開始製毒，臧男則在台接應，根據製毒師開出所需原料，在台灣購買後以國際快捷包裹寄給日方，光是從去年10月到今年3月，台日警方粗估該集團出貨高純度安毒達2公斤以上，加上日本安毒市價是全亞洲最高，每公克達7萬元日幣，臧男製毒集團最少為台日黑幫帶來超過1.4億日幣獲利。

▲台日警方合作逮捕日本暴力團成員臧天寶派製毒師傅日製毒案件。（圖／記者張君豪翻攝）

台警將此寶貴情資轉呈日本警視廳後，日本警方接手監控台日黑幫在愛媛縣松山市的製毒工廠，日警為求攻堅順利，重金在日本警察學校內，建立1:1的製毒工廠建物模型，並讓負責攻堅的日本警方最精銳特種部隊：特殊急襲部隊（英文：Special Assault Team，SAT）行動前反覆演練戰術，務求將製毒黑幫一網打盡。

台日警方等到5月下旬台灣製毒師吳男再度赴日，台警通報日本警方監控，日警SAT特警部隊在5月30日發起攻堅，當場逮捕正在製毒的吳男，日警同步逮捕涉案的黑幫住吉會成員山內氏、梶原氏兩名男子，總計該起行動累計到7月底收完成，日方逮捕超過8名台日涉案犯嫌，並當場起獲60公斤安毒半成品、及103克高純度安毒。

▲台日警方合作逮捕日本暴力團成員臧天寶派製毒師傅日製毒案件。（圖／記者張君豪翻攝）

台灣國際刑警科幹員在6月19日，陸續在新北市中和、板橋區逮捕製毒主嫌臧天寶、陳姓製毒師，並起獲製毒用手機、平板和日本山口組等黑幫致贈的暴力團字畫等證物，臧男落網後否認涉案，但因手機通聯和其他台日黑幫指證歷歷，陳姓製毒師則坦承今年3月曾與吳赴日指導日本黑幫製毒，兩人經警方依觸犯毒品危害防制條例移送新北地檢署，均遭檢察官聲押獲准。

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