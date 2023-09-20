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知名作家李昂搭捷運「轟3年輕人不讓博愛座」　氣炸喊話蔣萬安：你怎麼看

▲▼博愛座沒有年輕人肯讓，李昂氣炸要蔣萬安踹共。（圖／翻攝自李昂臉書）

▲知名作家李昂在臉書投訴，她搭乘捷運時「遇到3年輕人不讓博愛座」，氣到要蔣萬安踹共。（圖／翻攝自李昂臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

社會新聞上經常能看見，有民眾為了博愛座問題發生爭執，知名作家李昂20日晚間表示，她日前搭乘台北捷運時，因為身體不舒服又沒座位，因此請3位坐在博愛座的年輕人禮讓，不料2個女生態度非常壞，男生又說身體不舒服，氣得她向台北市長蔣萬安喊話，「希望你給我們一個博愛座的使用方式！」

家李昂20日在個人臉書表示，她近日搭乘台北捷運，準備從淡水前往台北，過程中請了3位坐在博愛座的年輕人讓座，但沒有人願意讓座，「年輕男生說他不舒服，我是看不出來啦，而2個女生態度非常壞，還給我不斷地白眼」。

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她自認年齡也算長輩了，加上10月要到巴黎發表新書，最近真的非常忙，忙到身體不是很舒服，沒想到搭捷運卻碰到博愛座沒人讓位，「請問蔣萬安市長，關於北捷的博愛座，您有什麼看法」、「我希望你給我們一個博愛座的使用方式」，最後她還在留言處補充，「有沒有什麼規矩，是可以訂下來大家遵守的！」

▲▼博愛座沒有年輕人肯讓，李昂氣炸要蔣萬安踹共。（圖／翻攝自李昂臉書）

▲李昂貼文一出立刻掀起兩派網友討論。（圖／翻攝自李昂臉書）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人認為年輕人應該讓位，「現在年輕人都病了，還病的不輕，可憐」、「現在年輕人普遍自我意識高漲，很少為他人著想，辛苦了」、「現在臉書的風向是年輕人覺得他們也很累，沒有必要讓位給沒在上班的老人」、「我一般坐捷運時博愛座沒人敢坐，敢坐的年輕人都在假裝睡覺，這種人是叫不醒的」。

另一派則認為不該情緒勒索，甚至乾脆取消博愛座，「勸你就事論事，最好不要戰年紀」、「我是覺得取消博愛座天下太平」、「坐博愛座的優先順序不是用年齡來區分的，我建議取消」、「看似是真的，可能是假的。以為是假的，可能是真的。以上摘自李昂作品，密室殺人這本書」、「文中以偏概全批鬥年輕人的言論這麼多，好像捷運上的老人每個都沒問題」。

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