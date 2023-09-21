孕婦遭三寶撞翻「1歲女嬰腦出血昏迷」家屬怒控　消防局還原案情

▲吳姓孕婦背嬰遭撞，丈夫痛訴警消延誤就醫。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容、鄒鎮宇／新北報導

新北三重一名懷有4個月身孕的37歲吳姓女子，16日上午10時將1歲女嬰揹在前方騎車，行經重新、重陽路口時欲左轉，與要右轉的轎車發生擦撞後重摔，1歲女嬰因沒戴安全帽腦出血送醫。對此，吳女家屬怒控警消救援拖延，而消防局也還原當下情況，經檢視行車紀錄器及救護同仁密錄器，均無家屬指控情形。

吳女丈夫指控，當下處理員警竟無視小孩已昏迷，還要求先確認身份才能送醫，救護人員延遲場還問妻子說「小孩是睡著了嗎？」當下，妻子哭喊小孩已昏迷，請盡快送醫，救護人員才送動作，對於這專業及維護社會安全公務人員非常失望，且他現在看到孩子未脫離危險期、身上插了一堆管子，感到非常心疼。

▲警消還原案情並檢視密錄器，確認沒有吳女所說的情況。（圖／記者戴上容翻攝）



對此，新北市消防局還原案情始末表示，16日上午10時8分本局119救災救護指揮中心接獲110轉報車禍案件，獲報後立即派遣重陽分隊救護車出勤，經查救護人員3分鐘即抵達現場，現場為一名女性當下意識清醒，胸前抱著1歲女嬰臉部朝向母親(患者)胸前，救護人員立即詢問患者「女嬰是否清醒?」，並非詢問「小孩是否睡著了？」，而吳女回答「對」。

消防人員立即評估、檢視及處置，確認母親（手腳擦挫傷）及小孩（頭部血腫）傷勢約5分鐘，之後即將2名患者送醫，送醫途中除給予生命徵象監測，並以無線電回報指揮中心請北市馬偕醫院做急救準備。

新北市消防局貼出16日上午車禍相關時間順序如下：



10:08 救護車出動。

10:11 到達現場。

10:17 離開現場。

10:18 回報中心請醫院做急救準備。

10:25 到達醫院。

回顧此案，70歲張男駕駛小客車，於三重區重陽路內側車道，欲往重新橋方向行駛，他在通過路口時，因為擔心占用左轉車道，因此向右偏移。未料，擦撞到要左轉的機車騎士吳女，吳女與女嬰雙雙倒地。

肇事的張姓駕駛第一時間下車查看，並打電話報警叫救護車，經檢傷，吳女手腳擦傷、肚子的孩子沒事，背在前方的1歲曾姓幼童由於未戴安全帽，頭部撞擊後腦出血，救護人員到場時已陷入昏迷，吳女與女嬰雙雙送到送馬偕醫院診治，女嬰到院後立即進行開腦手術。

三重警方表示，吳姓婦人對肇事張姓駕駛提告過失傷害、過失重傷害，另針對，吳女未為女嬰配戴安全帽、佔用直行車道、左轉未打方向燈等3違規進行開單舉發；而肇事者張姓駕駛也依「直行車佔用左轉專用道」開罰。