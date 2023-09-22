進口雞蛋紛擾不斷、有疏失　陳建仁致歉：聆聽大眾建議改善

記者陳家祥／台北報導

進口蛋爭議持續延燒，立法院新會期22日開議，行政院長陳建仁也率官員赴立院針對「農業部辦理專案進口雞蛋相關事項」進行專案報告並備詢。會前受訪時，陳建仁表示，在所有進口的過程當中，難免會有所疏失，而且造成了社會的紛擾，「我願意在這裡向社會大眾還有所有人民表達我的歉意」。

▲行政院長陳建仁出席立法院「農業部辦理專案進口雞蛋相關事項」專案報告及備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

陳建仁說，由於禽流感疫情的蔓延和俄烏戰爭引起的原物料上漲，所以國內的雞蛋供應大幅地減少，因此政府就採取了這一個專案進口的措施，這個措施的目的，主要就是要補足缺口，保障蛋農的權益，然後使得供應不虞缺乏，「在這一段過程當中，我們這個政策已經達到這個目標，顯示這一個專案進口的政策是必要的」。

但在這樣專案進口的過程當中，陳建仁說，由於第一次大規模地、緊急地從國外進口，所以在所有進口的過程當中，難免會有所疏失，而且造成了社會的紛擾，「我願意在這裡向社會大眾還有所有人民表達我的歉意」。

陳建仁說，政府會在這裡好好聆聽社會大眾的建議，政府一定會來改善未來所有專案進口雞蛋的措施，來確保每一個人民都能夠吃得到、買得起，而且吃得安心的雞蛋的供應。

陳建仁表示，在今天立法院的專案報告當中，他也會和所有的立法委員們好好地溝通，向他們請益，而且他會表達政府在各方面改革精進的措施，在這些改革精進的措施之後，相信雞蛋的供應會更加地平穩，蛋價也會更加地平穩，而且食安也能夠得到確切的保障。