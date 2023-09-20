業者錯標蛋效期、違規「混蛋」　綠委開砲食藥署：讓人民安心買蛋！

▲進口蛋爭議多。（圖／食藥署提供）



記者杜冠霖／台北報導

進口蛋爭議波及食安問題，傳出有業者違規將進口液蛋混入國產液蛋，供應學童營養午餐。對此，民進黨立委林淑芬20日三問食藥署，有無對進口蛋進行管理配套措施？有對各業者輔導和加強稽查嗎？有針對上架殼蛋、加工後的加工蛋、液蛋進行後市場稽查嗎？她喊話，政府應讓人民可以安心無虞的購買蛋品，讓家長放心孩子在校園的食品安全。

對於進口蛋爭議，林淑芬表示，這陣子進口蛋事件沸沸揚揚，甚至出現業者將效期標示錯誤，造成消費者人心惶惶。

林淑芬質疑，但早在農業部透過中央畜產會購買1.45億顆進口蛋時，食藥署有沒有針對如此大量的進口蛋進行管理配套措施呢？在大量進口蛋發配給各業者進行標示和加工時，食藥署有對各業者輔導和加強稽查嗎？在專案進口蛋品流入市面後，食藥署有針對上架殼蛋、加工後的加工蛋、液蛋進行後市場稽查嗎？

林淑芬表示，自己去文詢問食藥署，今年初至今是否有針對專案進口蛋品進行後市場稽查，食藥署至今仍未回覆。政府確實應要求各業者落實上架殼蛋、液蛋或是各類加工食品符合食品安全衛生管理法的規範，讓人民可以安心無虞的購買蛋品，讓家長放心孩子在校園的食品安全。