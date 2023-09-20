多縣市宣布營養午餐暫緩用液蛋　他點關鍵：以食安考量絕對本末倒置

▲進口蛋爭議延燒。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

進口蛋爭議波及食安問題，傳出有業者違規將進口液蛋混入國產液蛋，供應學童營養午餐。台中、台北、新北、基隆、桃園等藍營執政縣市都宣布營養午餐暫緩使用液蛋。議員林秉宥20日表示，團膳廚房處理帶殼蛋的作業能量跟液蛋工廠比起來，團膳廚房的食安風險更高，一個人一顆蛋，很難完全沒有變質，以食安為考量絕對是本末倒置。

對於液蛋，林秉宥表示，團膳廚房處理帶殼蛋的作業能量跟液蛋工廠比起來，團膳廚房的食安風險更高。以自己女兒的學校為例，學生3000人左右，一個人一份／顆蛋，很難完全沒有變質，只要處理流程沒有到位，就是準備整鍋掰掰，以食安為考量，捨液蛋用帶殼蛋絕對是本末倒置。

林秉宥指出，帶殼蛋的價格比液蛋高，但是團膳的費用並沒有增加，這會出現兩個狀況 ：

第一個狀況，家長會願意負擔增加的成本，這種學校拿著家長額外負擔的錢交給團膳業者採購，粗估已經宣布的三個直轄市，小學生至少有五十萬以上，這會造成新一波的搶購，蛋價的波動絕對可以預期。

第二個狀況，沒有人想為了改用帶殼蛋付出額外的錢，團膳業者只好修改菜單，本來由營養師精算好的蛋白質攝取量將可預期的減少。

林秉宥直言，這個決策可能會造成，第一、團膳的食安風險，第二、蛋價的波動，第三、學生的蛋白質攝取短少，農業部忙了半天，遭遇重大犧牲後，勉強穩住蛋價。結果被幾個首長聯手破功，現在營養午餐業者大概到處忙著找蛋買蛋，或是一不做二不休的把蛋從菜單上拿掉。