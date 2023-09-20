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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫曝內參民調侯友宜「超柯趕賴」　他解讀：暗示柯文哲乖乖當副手

▲賴清德 柯文哲 侯友宜 郭台銘 。（合成圖／記者黃克翔、許靖騏、徐文彬攝、郭台銘辦公室提供）

▲賴清德、柯文哲、侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者黃克翔、許靖騏、徐文彬攝、郭台銘辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫20日透露，國民黨內參民調中，侯友宜保持第二名、領先柯文哲，且試著做一對一民調，無論侯或柯都穩定領先賴清德。對此，民進黨立委王定宇20日解讀，基本上朱立倫的民調問郭台銘就知道，參考度不高，把侯友宜捧那麼高怎麼不公布一下數字？這樣的操作方式，就是叫柯文哲要乖乖當副手。

王定宇表示，這樣的民調結果對郭台銘影響最大，侯友宜跟柯文哲陣營都會採取邊緣化的策略，郭台銘需要多加油，至於藍白要不要合作，弔詭的是兩邊旗鼓相當，光是誰當正、誰當副，這樣的協調是否談得成外界都不看好，連柯媽媽都說沒道理柯文哲當副的。

王定宇指出，朱立倫出來放話說侯友宜領先柯文哲，還說一對一的話，侯友宜跟柯文哲都贏賴清德，基本上朱立倫的民調問郭台銘就知道，參考度不高，把侯友宜捧那麼高，怎麼不公布一下？從這種說法可以看出，利用內部民調卻不敢出來說數字、調查方式，這樣的操作方式，就是叫柯文哲要乖乖當副手。

王定宇直言，這種充滿算計的內參民調，不要說社會大眾不相信，去問郭台銘大概也是嗤之以鼻，朱立倫的內參民調反而可以看到他企圖邊緣化郭台銘、弱化柯文哲，藍正白副來對上賴清德，這些宮廷策略操作，贏不了民心，台灣還是需要穩健、嫻熟國政的人來領導國家。 

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