營養午餐禁用液蛋　餐盒公會：全蛋成本高「改用蛋白質替代食材」

▲部分縣市宣布營養午餐全面禁用液蛋。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊惠琪／台北報導

進口蛋引爆全台食安風暴，新北市福商勝蛋品公司被查獲把進口液蛋混入國產液蛋「混蛋」加工出貨，已流入雙北校園與補習班，包括雙北等5縣市均宣布，營養午餐全面停用液蛋。中華民國餐盒食品商業同業公會理事長陳明信表示，會配合縣市政府要求，但坦言國產全蛋成本高、調理費時，在液蛋疑慮未排除前，會以其他優質的蛋白質食材替代。

中華民國餐盒同業公會供應全台七成學校營養午餐，為防堵進口蛋品流入校園，日前宣布，只要有不肖業者被查獲，一次就封殺，列入黑名單，將解除供應商合作關係。公會理事長陳明信今（20日）表示，已發文通知各縣市公會，即日起禁用福商勝蛋品，共同抵制不量供應商，也會持續與各縣市衛生局保持聯繫，只要一查獲違規業者，就馬上封殺。

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目前包括台中市、台北市、新北市、桃園市、基隆市等縣市均宣布，營養午餐全面暫停使用液蛋。陳明信說，會配合縣市政府的政策，但他也坦言，國產全蛋成本高，能調理的方式多以滷蛋為主，但光是一個CAS熟蛋成本就要8至9元，還不包括滷汁等後續調理費用，如果將全蛋去殼後再調理，在打蛋過程中可能會有鮮度問題。

陳明信說，一顆全蛋成本調理完至少要10元以上，都比肉類還貴了，部分廠商可能寧可選擇肉類，因此在液蛋疑慮尚未解除前，傾向多選擇其他優質的蛋白質食材替代，像是豆腐、豆乾等。