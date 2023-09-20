　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

營養午餐禁用液蛋　餐盒公會：全蛋成本高「改用蛋白質替代食材」

▲圖庫 營養午餐,學童,中央餐廚,食品衛生,均衡。（圖／記者謝婷婷攝）

▲部分縣市宣布營養午餐全面禁用液蛋。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊惠琪／台北報導

進口蛋引爆全台食安風暴，新北市福商勝蛋品公司被查獲把進口液蛋混入國產液蛋「混蛋」加工出貨，已流入雙北校園與補習班，包括雙北等5縣市均宣布，營養午餐全面停用液蛋。中華民國餐盒食品商業同業公會理事長陳明信表示，會配合縣市政府要求，但坦言國產全蛋成本高、調理費時，在液蛋疑慮未排除前，會以其他優質的蛋白質食材替代。

中華民國餐盒同業公會供應全台七成學校營養午餐，為防堵進口蛋品流入校園，日前宣布，只要有不肖業者被查獲，一次就封殺，列入黑名單，將解除供應商合作關係。公會理事長陳明信今（20日）表示，已發文通知各縣市公會，即日起禁用福商勝蛋品，共同抵制不量供應商，也會持續與各縣市衛生局保持聯繫，只要一查獲違規業者，就馬上封殺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前包括台中市、台北市、新北市、桃園市、基隆市等縣市均宣布，營養午餐全面暫停使用液蛋。陳明信說，會配合縣市政府的政策，但他也坦言，國產全蛋成本高，能調理的方式多以滷蛋為主，但光是一個CAS熟蛋成本就要8至9元，還不包括滷汁等後續調理費用，如果將全蛋去殼後再調理，在打蛋過程中可能會有鮮度問題。

陳明信說，一顆全蛋成本調理完至少要10元以上，都比肉類還貴了，部分廠商可能寧可選擇肉類，因此在液蛋疑慮尚未解除前，傾向多選擇其他優質的蛋白質食材替代，像是豆腐、豆乾等。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
調查結果出爐！基泰大直鄰房塌陷　證交所開罰
飛彈巡防艦變愛之船！輔導長多次偷情女士官
快訊／高雄摩鐵驚爆命案　1男躺浴缸死亡
換新冷氣　「趴在室外機」5樓墜下慘死
蘋果地圖「環視」功能要來了　官方列表已包含台灣
28萬人還沒領6000元！　逾期將沒入國庫
台中最高樓「塞5大顆阻尼器」比101多　內部照首曝光
抓到了！進口蛋竟標示國產　台中2液蛋業者：依中央畜產會指示
李蒨蓉賣7千萬豪宅　認了曾落魄：賣很多精品包

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農業部說謊公文曝！稱雲林未用進口蛋　被打臉揪500箱假冒台灣貨

分手哭慘！妹子「1堂課」重掌主導權　前男友送禮、求復合驚呆

通勤月票使用破億大關！再推加強版優惠　第二波5大區10／2起上路

不只多運動！醫曝「1飲品」是減重神藥　超燃脂還解便秘

馬斯克紫微命盤曝！命理師驚「大運旺到嚇死人」：證明運比命重要

「寧願男友花錢嫖妓」日本妹接受度超高　鄉民驚曝1原因

「進口標台灣」業者稱畜產會指示　農業部：雞蛋變冷凍液蛋的認知誤差

進口蛋流向不明引爆民怨　桃市府議會專案報告、續查守護食安

台電南投區處力推大戶智慧移電　草屯廠商3個月省了134萬電費

「總統教育獎」生命教育講師蔡傑父子　信義國小生命教育講座獲肯定

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

台中哈士奇「跳河當鴨子」 繞公園游整圈爸喊到崩潰

王大陸派對攜新女伴「戴情侶手環」　林俊傑.陳柏霖也在..女方身分起底

3歲女兒叮嚀感冒爸吃藥　見他狂滑手機暴怒：關掉

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

農業部說謊公文曝！稱雲林未用進口蛋　被打臉揪500箱假冒台灣貨

分手哭慘！妹子「1堂課」重掌主導權　前男友送禮、求復合驚呆

通勤月票使用破億大關！再推加強版優惠　第二波5大區10／2起上路

不只多運動！醫曝「1飲品」是減重神藥　超燃脂還解便秘

馬斯克紫微命盤曝！命理師驚「大運旺到嚇死人」：證明運比命重要

「寧願男友花錢嫖妓」日本妹接受度超高　鄉民驚曝1原因

「進口標台灣」業者稱畜產會指示　農業部：雞蛋變冷凍液蛋的認知誤差

進口蛋流向不明引爆民怨　桃市府議會專案報告、續查守護食安

台電南投區處力推大戶智慧移電　草屯廠商3個月省了134萬電費

「總統教育獎」生命教育講師蔡傑父子　信義國小生命教育講座獲肯定

汐止驚見娃娃機台零錢大盜！　員工制止慘被噴辣椒水...誇張畫面曝

農業部說謊公文曝！稱雲林未用進口蛋　被打臉揪500箱假冒台灣貨

分手哭慘！妹子「1堂課」重掌主導權　前男友送禮、求復合驚呆

畜產會「巴西蛋流向資料不全」　北市衛生局：要求9／22前補充

男鼓吹買1美元比特幣沒人理　10年後變超級有錢人！天天海島度假

通勤月票使用破億大關！再推加強版優惠　第二波5大區10／2起上路

不只多運動！醫曝「1飲品」是減重神藥　超燃脂還解便秘

亞洲最大獨立製錶展在台灣！　上億名錶、音樂盒開放大眾鑑賞

兒童視力矯正新趨勢！角膜塑型結合AI智能驗配滿意度大增

20歲火辣泰妹「肉體賺旅費」！網路論壇訊息露餡...極樂價碼曝

傻眼貓咪！秋田犬硬鑽進貓室　嗑光飼料還撒尿...媽回家崩潰

生活熱門新聞

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

混血女DJ自爆需求大　「一天3次」3分鐘也好

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

今雨區擴大！　後天起降溫

李多慧「裙子被吹掀」影片 1個月觀看破億

中秋限定！LINE「6款貼圖快下載」　竟有大咖藝人

秋分來了！命理師曝名字有「這1字」快買彩券

4星座「走不出舒適圈」

他拿安卓機　見小學生「都滑iPhone」傻了

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

甜點店遭控用巴西蛋　老闆冤：我們用鴨蛋

iPhone 15 Pro「這1色最搶手」！果粉妹秒喊後悔

陳紫渝認愛2個月「推出個人寫真」！網暴動：買了啦

更多熱門

相關新聞

業者違規「混蛋」、錯標進口蛋效期　她3問食藥署：讓人民安心買蛋！

業者違規「混蛋」、錯標進口蛋效期　她3問食藥署：讓人民安心買蛋！

進口蛋爭議波及食安問題，傳出有業者違規將進口液蛋混入國產液蛋，供應學童營養午餐。對此，民進黨立委林淑芬20日三問食藥署，有無對進口蛋進行管理配套措施？有對各業者輔導和加強稽查嗎？有針對上架殼蛋、加工後的加工蛋、液蛋進行後市場稽查嗎？林喊話，政府應讓人民可以安心無虞的購買蛋品，讓家長放心孩子在校園的食品安全。

多縣市宣布營養午餐暫緩用液蛋　他點關鍵：以食安考量絕對本末倒置

多縣市宣布營養午餐暫緩用液蛋　他點關鍵：以食安考量絕對本末倒置

陳吉仲惜別會　笑稱「場地布置有問題」：很像真的要說掰掰了

陳吉仲惜別會　笑稱「場地布置有問題」：很像真的要說掰掰了

賴清德：陳吉仲辛苦了

賴清德：陳吉仲辛苦了

陳吉仲下台民怨難息？　林濁水：因為是負氣而非負責任

陳吉仲下台民怨難息？　林濁水：因為是負氣而非負責任

關鍵字：

進口蛋農業部營養午餐

讀者迴響

熱門新聞

直擊女星「當街車邊激吻」！

快訊／國1南向彰化段貨車自撞燈桿！車流回堵10k

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

觀音山道場7男女遭砍！莽男揮刀動機曝光

即／觀音山隨機砍人！7道友頭遭劈　行兇男被逮

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

快訊／瑞芳驚傳多人遭蜂螫　警消出動20車

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

混血女DJ自爆需求大　「一天3次」3分鐘也好

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

即／新北觀音山傳隨機砍人！至少5人受傷

今雨區擴大！　後天起降溫

最寵老婆的3大星座男！Top 1寵妻狂人

李多慧「裙子被吹掀」影片 1個月觀看破億

中秋限定！LINE「6款貼圖快下載」　竟有大咖藝人

更多

最夯影音

更多
颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...
女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面