賴清德談AI帶動新興產業變革　「科技創新是台灣發展的機會」

▲賴清德主持民進黨中常會。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德今（20日）表示，AI發展帶來新興產業體系變革，台灣必須要抓緊世界脈動的趨勢，進行前瞻性科技及人才的培養與投資，兼顧經濟的繁榮與個人的發展，「我必須要強調，科技的創新與改變，就是台灣發展的機會」，未來在經濟發展、社會福祉、環境永續等項目，都要透過可信賴和負責任的人工智慧，讓台灣成為更有韌性的智慧科技島。

民進黨今天下午邀請台灣大學科技政策暨產業發展研究中心執行長詹文男，以「AI科技對社會的影響與未來規範-國家治理之因應」為題進行專案報告。

據轉述，賴清德會中裁示說，AI演進相當快速，2016年Google的AlphaGo，首次打敗全球圍棋冠軍，令人震撼；2022年ChatGPT人工智慧聊天機器人推出，再度備受各界關注，未來AI應用將遍及生活及各行各業。

賴清德表示，AI發展帶來新興產業體系變革，台灣必須要抓緊世界脈動的趨勢，進行前瞻性科技及人才的培養與投資，兼顧經濟的繁榮與個人的發展，台灣會以「創新驅動」的經濟成長模式，取代「生產要素驅動」的經濟成長模式，追求包容成長和綠色成長，也會促成開放創新的AI環境，突破地緣政治的框架，跟上國際創新的腳步，達到AI產業化、產業AI化。

「我必須要強調，科技的創新與改變，就是台灣發展的機會」，賴清德說，當然，AI帶來機會，也會帶來風險，因此，要秉持民主的精神，發展可信賴的人工智慧，確保AI安全性及透明性，達到保障弱勢者的權益，提升個人及企業的競爭力，讓AI成為生活上最佳夥伴。