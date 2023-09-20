超劣詐團！假投資坑60萬　還盜刷買筆電、iPhone...3人下場慘曝

▲許姓男子夥同劉姓與陳姓男子共組詐騙集團，於2021年間透過交易平台相簿情人士騙取投資，或取得他人身分證資料申請分期付款等方式詐財得利，遭桃檢起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子於2021年間與劉姓、陳姓男子等人共組詐騙集團，透過LINE等通訊軟體向不知情人士，聲稱投資外匯短期內可獲利，當事人匯款60萬元投資，事後才驚覺被騙；此外，許男等人取得他人個資再向銀行以分期付款購買筆電等方式詐騙，導致不知情公司付款給詐騙集團申請帳戶，才驚覺被騙。桃檢調查時，許男等人坦承犯行，檢察官偵結依共同詐欺取財、行使偽造準私文書，以及無故變更他人電磁紀錄等罪嫌將許男等3人起訴。

檢警調查，29歲的許姓男子於2021年2月26日某時，與33歲劉姓男子、25歲陳姓男子等人透過交友、LINE等通訊軟體向謝姓男子誆稱，可透過交易平台投資外匯於短期內獲利，謝男匯出60萬元投資至許男指定帳戶內，許男收到款項後，立即將60萬元領出轉入其他帳戶內，與劉、陳2人分別轉入其他帳戶洗錢，以掩蓋詐欺不法所得之去向。

檢方還查出，許男等人於同年月未取得呂姓婦人同意，竟以其個資向某科技公司以線上分期付款方式申購筆電，以此方式偽造呂婦之電磁紀錄，致使該公司核准撥付3萬餘元至某媒體公司，許男以此方式詐得款項；檢方還查出，許男以類似方式未取得其他2名當事人同意購買IPHONE11、12手機，並詐得數萬元不等款項，被當事人獲悉後報警提告。

桃檢複訊時，許男等3人坦承犯行不諱，並承認獲得60萬元分別朋分26、26與8萬元等朋分花用，其餘各亦分別朋分花用等事實，檢方認為，3人涉犯刑法之3人以上共同詐欺取財罪嫌、行使偽造準私文書及無故變更他人電磁紀錄等罪嫌將許男等3人起訴。