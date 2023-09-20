　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超劣詐團！假投資坑60萬　還盜刷買筆電、iPhone...3人下場慘曝

▲許姓男子夥同劉姓與陳姓男子共組詐騙集團，於2021年間透過交易平台相簿情人士騙取投資，或取得他人身分證資料申請分期付款等方式詐財得利，遭桃檢起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

▲許姓男子夥同劉姓與陳姓男子共組詐騙集團，於2021年間透過交易平台相簿情人士騙取投資，或取得他人身分證資料申請分期付款等方式詐財得利，遭桃檢起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子於2021年間與劉姓、陳姓男子等人共組詐騙集團，透過LINE等通訊軟體向不知情人士，聲稱投資外匯短期內可獲利，當事人匯款60萬元投資，事後才驚覺被騙；此外，許男等人取得他人個資再向銀行以分期付款購買筆電等方式詐騙，導致不知情公司付款給詐騙集團申請帳戶，才驚覺被騙。桃檢調查時，許男等人坦承犯行，檢察官偵結依共同詐欺取財、行使偽造準私文書，以及無故變更他人電磁紀錄等罪嫌將許男等3人起訴。

檢警調查，29歲的許姓男子於2021年2月26日某時，與33歲劉姓男子、25歲陳姓男子等人透過交友、LINE等通訊軟體向謝姓男子誆稱，可透過交易平台投資外匯於短期內獲利，謝男匯出60萬元投資至許男指定帳戶內，許男收到款項後，立即將60萬元領出轉入其他帳戶內，與劉、陳2人分別轉入其他帳戶洗錢，以掩蓋詐欺不法所得之去向。

檢方還查出，許男等人於同年月未取得呂姓婦人同意，竟以其個資向某科技公司以線上分期付款方式申購筆電，以此方式偽造呂婦之電磁紀錄，致使該公司核准撥付3萬餘元至某媒體公司，許男以此方式詐得款項；檢方還查出，許男以類似方式未取得其他2名當事人同意購買IPHONE11、12手機，並詐得數萬元不等款項，被當事人獲悉後報警提告。

桃檢複訊時，許男等3人坦承犯行不諱，並承認獲得60萬元分別朋分26、26與8萬元等朋分花用，其餘各亦分別朋分花用等事實，檢方認為，3人涉犯刑法之3人以上共同詐欺取財罪嫌、行使偽造準私文書及無故變更他人電磁紀錄等罪嫌將許男等3人起訴。

  【更多新聞】

「髮型滿意但我沒錢」上髮廊剪霸王頭　姊弟戀情侶檔下場曝！

►藉口女友害死寵物兔...變態男「棍毆屁股還硬上」　恐怖情人慘了！

桃園三寶鬼切「學長剎不住直接撞上」　網友：雞腿換駕照？

 

 

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
被轟造假！墨西哥「千年外星人」送驗結果出爐
39800今晚截止！GP125接單逼近6萬張　車行頭家都笑了
中秋連假雨多！　大量雲雨帶聚集
快訊／2男無呼吸心跳！　蜂螫4人傷勢嚴重
KID婚禮日期、地點曝光！　憲哥全說了
快訊／綠議員一家3口撈千萬！　收政治獻金100萬慘了
紅斑馬值勤去超商　遭公審狂電：滾回去！國道警說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狂追正妹尾隨跟蹤上下班　留「口水流下來」紙條...成騷擾鐵證

超劣詐團！假投資坑60萬　還盜刷買筆電、iPhone...3人下場慘曝

快訊／瑞芳20人爬山遇蜂螫！4重傷「2男無呼吸心跳」　

養眼畫面來了！台中天菜帥警猛甩戰繩　嬌小警花甜美健身

藉樂陞收購案欲狂撈百億元　坑殺2萬股民許金龍判刑10年定讞

新店74歲「游泳阿北」被沖走！22警消馳援...他自行上岸這樣說

基隆父子檔議員找「臭豆腐攤商」當人頭詐助理費　3人撈千萬遭起訴

檢察總長為諸慶恩案提非常上訴　最高法院駁回

開車轉個彎挨罰6千！行穿線未禮讓行人畫面曝　警方說話了

越南女花15萬偷渡來台打工「屠宰採茶都做過」　逆騎被逮超後悔

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

王大陸派對攜新女伴「戴情侶手環」　林俊傑.陳柏霖也在..女方身分起底

台中哈士奇「跳河當鴨子」 繞公園游整圈爸喊到崩潰

3歲女兒叮嚀感冒爸吃藥　見他狂滑手機暴怒：關掉

答對變大逆罪人！問答題變終極密碼　KEY荒謬答「海綿寶寶68000季」超暖

狂追正妹尾隨跟蹤上下班　留「口水流下來」紙條...成騷擾鐵證

超劣詐團！假投資坑60萬　還盜刷買筆電、iPhone...3人下場慘曝

快訊／瑞芳20人爬山遇蜂螫！4重傷「2男無呼吸心跳」　

養眼畫面來了！台中天菜帥警猛甩戰繩　嬌小警花甜美健身

藉樂陞收購案欲狂撈百億元　坑殺2萬股民許金龍判刑10年定讞

新店74歲「游泳阿北」被沖走！22警消馳援...他自行上岸這樣說

基隆父子檔議員找「臭豆腐攤商」當人頭詐助理費　3人撈千萬遭起訴

檢察總長為諸慶恩案提非常上訴　最高法院駁回

開車轉個彎挨罰6千！行穿線未禮讓行人畫面曝　警方說話了

越南女花15萬偷渡來台打工「屠宰採茶都做過」　逆騎被逮超後悔

李蒨蓉賣7千萬豪宅改租房「都睡地上」！　認了曾落魄：脫手百萬精品

邰智源嗆網友滾爭議大　KID爆內幕「原來是這樣」

屏東市「東方帝國社區」耐震補強完工　首創屏東先例

傳美國不希望選票出現他的名字　郭台銘：這就是假新聞

朱立倫曝內參民調侯友宜「超柯趕賴」　他解讀：暗示柯文哲乖乖當副手

高中生零用錢「1天拿400元」　他嗆：貪婪胃口被養大！全場逆風噴

中華電信iPhone 15首賣會　前88名排隊贈3600折價券

京阿尼縱火犯4年來「首次道歉」！　法庭上向罹難者丈夫致歉

狂追正妹尾隨跟蹤上下班　留「口水流下來」紙條...成騷擾鐵證

被轟造假！墨西哥「千年外星人」送驗結果出爐　「非人造非拼裝」

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

社會熱門新聞

快訊／國1南向彰化段貨車自撞燈桿！車流回堵10k

觀音山道場7男女遭砍！莽男揮刀動機曝光

即／觀音山隨機砍人！7道友頭遭劈　行兇男被逮

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

快訊／瑞芳驚傳多人遭蜂螫　警消出動20車

即／新北觀音山傳隨機砍人！至少5人受傷

煉鋼廠工人失足墜電爐　當場燒到剩骨骸

砍傷觀音山7道友　嫌犯落網畫面曝光

工人掉千度電爐　剩碳化骨骸難驗DNA

即／新北女工人「4F直墜B2」！無呼吸心跳搶救中

百億逃亡大亨「小30歲女友」身分起底　最新下落曝光

獨／「割痔瘡叫太太出錢」　理科先生怒告她！

快訊／國3凌晨「聯結車墜邊坡」　成立緊急應變小組

驚悚瞬間曝！三峽砂石車硬闖燈「吞沒」女外送員

更多熱門

相關新聞

14歲車手假冒司法人員被害人信了　

14歲車手假冒司法人員被害人信了　

桃園14歲黃姓少年在朋友利誘下擔任詐團車手，本月初聽從指示南下台中，以假冒檢警監管帳戶方式，誘騙被害人面交53萬元及5張提款卡，少年稚氣未脫，但他自稱是司法替代役，竟也取得被害人信任。少年隨即前往超商提領36萬元現金，但遭到巡邏警員逮個正著，警方通知黃母製作筆錄，少年看到媽媽哀傷的神情，加上觸法後果嚴重，後悔地掉下眼淚。

退休女公務員遭騙千萬！詐團夫妻檔住豪宅開大G

退休女公務員遭騙千萬！詐團夫妻檔住豪宅開大G

IG女神報假明牌海削千萬　最紅仙女吸粉2.5萬

IG女神報假明牌海削千萬　最紅仙女吸粉2.5萬

再興小學爆校董侵占洗錢　北市教局組專案小組「兩日內入校調查」

再興小學爆校董侵占洗錢　北市教局組專案小組「兩日內入校調查」

陸商向心夫婦涉洗錢　二審再判無罪

陸商向心夫婦涉洗錢　二審再判無罪

關鍵字：

詐團分期付款私造文書洗錢

讀者迴響

熱門新聞

直擊女星「當街車邊激吻」！

快訊／國1南向彰化段貨車自撞燈桿！車流回堵10k

觀音山道場7男女遭砍！莽男揮刀動機曝光

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

即／觀音山隨機砍人！7道友頭遭劈　行兇男被逮

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

快訊／瑞芳驚傳多人遭蜂螫　警消出動20車

混血女DJ自爆需求大　「一天3次」3分鐘也好

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

即／新北觀音山傳隨機砍人！至少5人受傷

今雨區擴大！　後天起降溫

最寵老婆的3大星座男！Top 1寵妻狂人

李多慧「裙子被吹掀」影片 1個月觀看破億

瑪麗狂吻王少偉「他被抓包起反應」

更多

最夯影音

更多
颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...
女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面