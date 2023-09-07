再興小學爆校董侵占洗錢　北市教局組專案小組「兩日內入校調查」

▲台北市私立再興小學爆發校董涉嫌侵占洗錢，遭檢調搜索約談。（圖／翻攝Google Maps）

記者楊惠琪／台北報導

台北市知名老牌私校再興小學張姓董事長等人，被檢舉涉嫌在過去10年間，挪用雙語教學費用，存入人頭帳戶，侵占金額逾4000萬元，台北地檢署昨展開搜索、約談。北市教育局今（7日）表示，將儘速組成專案調查小組，兩日內就進駐學校調查，若有違法先依法開罰150萬元，要求限期補回挪用款項，否則全體董事會要負連帶責任，也會釐清學校是否涉案。

檢調接獲檢舉，張姓董事長等人涉嫌從2013起，涉嫌指使小學部教職員，將學生家長每學期繳交的4.2萬雙語教學費用，扣除開銷後，剩餘的部分款項存入其人頭帳戶，10年來涉侵占學校公款至少4000萬元，涉及《刑法》公益侵占、《洗錢防制法》的洗錢罪。

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北市教育局副局長陳素慧表示，再興小學的法人帳戶歷年預決算都有經過會計師查核簽證後，提交董事會監察人確認，董事會確認後才函報教育局，過去學校在支用費用都有建立內控制度，也就是教育局督導的法人帳戶，過去均有依規定處理。

陳素慧說，至於校方是否有檢調所指的另設私人帳戶，涉嫌挪用公款，教育局將組成專案小組，兩日內進駐校園調查，將約談家長、學校會計人員和行政幹部等，釐清學校是否真有額外收費，以及設立不同收款帳戶。

陳素慧指出，一旦查明董事會有違法情事，將依私校法開罰150萬元，並限期要求學校法人歸還挪用款項，若屆期未歸還，學校全體董事會需負責補回款項。此外，學校若有涉案，也將依法糾正、要求改善，最重可扣減獎補助款或減招、停招處分。

再興小學昨晚透過官網發布聲明表示，該案已進入司法程序，校方皆已配合提供資料以釐清案情，目前校務營運基金充足，校務運作正常，學生受教權益不受任何影響，敬請家長放心。但有畢業家長痛批，當年繳的學費進私人帳戶，一堆學生都畢業了，老牌私校竟爆發弊案，令人失望。

再興中小學是台北老牌的私立學校，畢業校友橫跨政商演藝界，包括前總統夫人周美青與女兒馬元中和馬唯中、國民黨副主席連勝文、已故裕隆董事長嚴凱泰、和信辜家辜懷群、辜啟允、辜成允等人，以及演藝圈大姐大張小燕、蔡康永都是再興人。