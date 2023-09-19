桃園三寶鬼切「學長剎不住直接撞上」　網友：雞腿換駕照？

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區和強路今（19）日上午近8時許，1輛休旅車突然切入內側車道，後方大貨車來不及煞車直接撞上，這一幕被後方轎車行車紀錄器拍到，網友上傳臉書《桃園爆報》，網友質疑「自小客駕照是雞腿換的嗎？、「小車經驗不足，還好沒死」。八德警方到場處理後指出，現場無人受傷，雙方酒測值均為零，肇事責任有待調查。

▲桃園市八德區今天清晨發生轎車突然切入內側車道，後方大貨車來不及煞車撞上。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報》）

▲桃園市八德區今天清晨發生轎車突然切入內側車道，休旅車被後方大貨車撞上，車身鈑金嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

臉書《桃園爆報》今天有網友上傳一段影片，「今天早上在八德交流道前的車禍，看煞車燈狀況感覺貨車沒注意到旁邊有車切進來」，網友留言「小車經驗不足，還好沒死」、「要切大車前要有距離，因為大車煞車長，突然切進來他們會來不及」、「自小客駕照是雞腿換的嗎？」

▲桃園市八德區今天清晨發生轎車突然切入內側車道，大貨車來不及撞上，車頭部分有受損情況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方指出，45歲吳姓女子今天清晨7時50分許，駕駛休旅車由八德區和強路往國三高速公路方向駕駛，因變換車道切入內側車道，與同向直行由41歲許姓男子駕駛大貨車發生碰撞，現場所幸無人受傷，雙方酒測值均為零，肇事原因仍在調查釐清中。

八德警方呼籲，汽機車行駛道路上欲變換車道、轉彎、迴轉時，應隨時注意車前、周遭狀況，以避免類似交通事故發生。