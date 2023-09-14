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社會 社會焦點 保障人權

14歲超嫩車手冒充司法人員...被害人信了　面交89萬和5張提款卡　

記者白珈陽／台中報導

桃園14歲黃姓少年在朋友利誘下擔任詐團車手，本月初聽從指示南下台中，以假冒檢警監管帳戶方式，誘騙被害人面交53萬元及5張提款卡，少年稚氣未脫，但他自稱是司法替代役，竟取得被害人信任。少年隨即前往超商提領36萬元現金，但遭到巡邏警員逮個正著，警方通知黃母製作筆錄，少年看到媽媽哀傷的神情，加上觸法後果嚴重，後悔地掉下眼淚。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲黃姓少年擔任詐團車手，前往超商提領大量現金遭警方查獲。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第四警分局警員本月6日巡經南屯區黎明路一段某超商，發現1名男子在提款機前不斷將提領的現金裝進後背包，直覺有異，便主動上前盤查。黃姓少年起初堅稱那些錢，是他自己在暑假期間到洗車場打工的工資，因沒有自己的帳戶，雇主將薪資匯入朋友帳戶，再借用朋友的提款卡提領。

員警比對提領的收據，發現與少年說詞有出入，且談話過程中，少年眼神不斷游移，相當不安，警方依辦案經驗判斷少年應是詐團車手，向其曉以大義，告知少年提領的錢可能別人工作一輩子存的辛苦錢，少年良心發現，自行將背包內的大筆現金交付警方，員警清點後共有89萬元現金及5張提款卡。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲員警比對提領的收據，發現與少年說詞有出入。（圖／記者白珈陽翻攝）

據查，黃姓少年是桃園人，在朋友介紹下加入詐團擔任車手，當天臨時接到詐團指示，他翹課搭高鐵南下台中，先在北區以假檢警監管帳戶的理由，自稱是司法替代役男，誘騙1名張姓男子（51歲）面交取得53萬元贓款及5張提款卡，隨後搭乘計程車前往超商提領現金36萬元。

由於現金數量龐大，警方動用點鈔機清點，並通知少年母親到警所陪同製作筆錄，一看到母親哀傷的神情，少年瞬間留下男兒淚，後悔自己因一時貪念誤觸法網。全案依詐欺、洗錢防制法、少年事件處理法將黃姓少年移送少年法庭偵辦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方用點鈔機清點現金數量。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第四警分局長李建興表示，詐騙集團吸收少年成為車手之主因，大多係少年法治觀念薄弱或易受金錢誘惑，為防範詐騙集團將其觸手深入校園，藉由警政、教育、社政三方面力量共同防制，同時呼籲少年切勿相信詐騙集團所言「未成年犯案不會有前科」等話術而利用，有任何疑問可撥打165或110專線，一同杜絕詐騙以保障民眾個資及財產安全。

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