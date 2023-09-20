「髮型滿意但我沒錢」上髮廊剪霸王頭　姊弟戀情侶檔下場曝！

▲江姓男子與廖姓女子今年7月間到中壢區某家髮廊消費，還要求設計師設計新髮型，設計師言明約需2萬元費用，未料事後2人才說無力支付消費，設計師怒而報警處理。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

設籍新北市江姓男子與廖姓女子今年7月到中壢區某家髮廊消費，請設計師依照個人需求設計新髮型，設計師根據2人要求言明約須2萬元費用，江廖兩人也同意，但事後才說無力支付消費，2名設計師當場傻眼報警處理；桃園地檢署複訊時，江、廖2人坦承犯行，檢方偵結依詐欺罪嫌將2人起訴。

檢警調查，21歲的江姓男子與27歲的廖姓女子為男女朋友關係，今年7月17日下午2時許，2人明知身上並無足夠金錢支付，仍到中壢區某家知名連鎖髮廊消費，還向設計師言明要依照需求設計新髮型，髮廊店長與副店長依照2人需求設計新髮型，擬出約需2萬元費用，江、廖2人也表示同意，將於設計師服務後去提款支付費用。

2名設計師不疑有他，立即動手為2人服務，豈料，服務結束，2人也對新髮型表示滿意，但設計師要求付費時，2人卻雙手一攤表示說沒錢，讓設計師當場傻眼，氣得打電話向中壢警方報案處理。

桃檢複訊時，設計師指證歷歷，依照2人設計新髮型約各需7000、9350元等費用，江、廖2人則坦承犯行不諱，檢察官認為2人犯意明顯，偵結依刑法第339條詐欺罪嫌，將江、廖2人起訴。