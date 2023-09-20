　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

暗夜偷倒強酸廢油！「毀農漁潮間帶」10年大賺1億黑錢　15人起訴

▲▼非法業者利用暗夜偷倒強酸廢油，10年來獲利逾億，嚴重破壞環境，檢方起訴15人。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼非法業者利用暗夜偷倒強酸廢油，10年來獲利逾億，嚴重破壞環境，檢方起訴15人。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中檢警今年5月在烏日區逮捕多名槽車司機，利用暗夜將含有超標的銅、鉻、鉛等有害物質，傾倒緊鄰農田的番仔園溝圳，該溝圳往下綿延500公尺都是稻田，且匯入烏溪直至出海口，嚴重影響地下水、農業灌溉及潮間帶生態甚鉅，經循線往上追查，7月間查出是上游的唯勝科貿公司等4家非法公司，找來槽車司機偷倒，10年來獲利逾億，檢方依違反廢棄物清理法起訴15人、羈押7人。

▲▼非法業者利用暗夜偷倒強酸廢油，10年來獲利逾億，嚴重破壞環境，檢方起訴15人。（圖／台中市政府提供，下同）

台中市環保局今年3月接獲民眾陳情，烏日區東園里番仔園圳遭偷倒水肥及廢油水，經派員會同警政署保七總隊第三大隊佈線埋伏，查獲張姓槽車司機等多人，載運廢切削油傾倒入溝圳，人贓俱獲，事證明確。

▲▼非法業者利用暗夜偷倒強酸廢油，10年來獲利逾億，嚴重破壞環境，檢方起訴15人。（圖／台中市政府提供，下同）

環保局經採樣發現，除混有pH值小於2的廢酸外，毒性溶出試驗（TCLP）亦驗出含有超標的銅、鉻、鉛等有害物質，對環境造成污染危害甚大。

▲▼非法業者利用暗夜偷倒強酸廢油，10年來獲利逾億，嚴重破壞環境，檢方起訴15人。（圖／台中市政府提供，下同）

經往上溯源，今年7月間發動3波搜索行動，查出是唯勝科貿公司、萬迪福公司、銓輝油品公司及寬洲油化有限公司等油品公司託人偷倒，4家都沒有廢棄物清除及處理許可執照，卻非法回收及處理事業廢棄物（廢切削油及廢切削油水），蒐證後依法起訴15人及4法人（公司），10年來不法所得高達1億1千多萬元，其中有7人遭羈押禁見。

▲▼非法業者利用暗夜偷倒強酸廢油，10年來獲利逾億，嚴重破壞環境，檢方起訴15人。（圖／台中市政府提供，下同）

環保局長陳宏益表示，檢警環等機關已組成聯合查緝機制多年，事業單位廢棄物（廢油及廢切削油等）一定要交由合法的清除處理機構清理，如涉及違反廢棄物清理法，可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
陳吉仲請辭！　爸爸不捨孝順兒：都在替我還債
「蜂群暴起」原因曝光！4人傷重待援…1人慘跌5m深邊坡
三重警打錯人還索賠　特戰老兵抗議：黑道尋仇都沒這麼過份
獨／觀音山7人遭砍　現場滿身血畫面曝
網紅一條街殞落　民生社區「九州鬆餅」等名店相繼退出
iOS 17預設通知鈴聲變了！　果粉跪求改回
雞蛋要不要冰？　專家解答：別再聽英國研究了
恐怖畫面曝！砂石車闖紅燈　女外送員遭「吞沒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

行車糾紛爆口角！婦幫子回嗆陣頭：你祖媽七逃時你不知在哪

未禮讓行人！她收紅單6000元…「1關鍵畫面」警方撤單了

瑞芳「蜂群暴起」原因曝光！4人遭螫仍待援…1人慘跌5m深邊坡

獨／觀音山道友遭砍　頭破「血染道服」驚悚畫面曝！

驚悚瞬間曝！三峽砂石車搶快硬闖燈　女外送員連人帶車遭「吞沒」

泰正妹櫃姐來台「邊玩邊賣淫」！低胸露溝照曝　返國4天前被逮

暗夜偷倒強酸廢油！「毀農漁潮間帶」10年大賺1億黑錢　15人起訴

剛起步就撞上紅牌重機！街口創辦人大手筆換和解　騎士撤告

市民高架驚見球棒猴！19歲男超車遭「封門」狂砸　5煞自傷落網

除草遇虎頭蜂攻擊！花蓮男遭螫休克　救護員現場搶命

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

王大陸派對攜新女伴「戴情侶手環」　林俊傑.陳柏霖也在..女方身分起底

3歲女兒叮嚀感冒爸吃藥　見他狂滑手機暴怒：關掉

台中哈士奇「跳河當鴨子」 繞公園游整圈爸喊到崩潰

答對變大逆罪人！問答題變終極密碼　KEY荒謬答「海綿寶寶68000季」超暖

行車糾紛爆口角！婦幫子回嗆陣頭：你祖媽七逃時你不知在哪

未禮讓行人！她收紅單6000元…「1關鍵畫面」警方撤單了

瑞芳「蜂群暴起」原因曝光！4人遭螫仍待援…1人慘跌5m深邊坡

獨／觀音山道友遭砍　頭破「血染道服」驚悚畫面曝！

驚悚瞬間曝！三峽砂石車搶快硬闖燈　女外送員連人帶車遭「吞沒」

泰正妹櫃姐來台「邊玩邊賣淫」！低胸露溝照曝　返國4天前被逮

暗夜偷倒強酸廢油！「毀農漁潮間帶」10年大賺1億黑錢　15人起訴

剛起步就撞上紅牌重機！街口創辦人大手筆換和解　騎士撤告

市民高架驚見球棒猴！19歲男超車遭「封門」狂砸　5煞自傷落網

除草遇虎頭蜂攻擊！花蓮男遭螫休克　救護員現場搶命

陳吉仲請辭獲准！朱立倫轟「下台不是重點」　民眾要的是真相

快訊／讚陳吉仲展現政務官精神　賴清德隔空送暖：辛苦了

私密處碰衛生棉狂起疹子！妹子換「塞棉條」　媽媽怒了：跟阿嬤道歉

埔里鎮也擬興建全民運動館　許淑華會勘埔里殘福大樓周邊用地

新店裕隆城下午湧人潮！木柵民眾特地來探路　搶逛新商場不嫌遠

毛祁生「互傳裸照」檢視身材　蕭鴻認戲外超來電：只有我能偷摸兩把

行車糾紛爆口角！婦幫子回嗆陣頭：你祖媽七逃時你不知在哪

曝陳吉仲下台難止民怨原因　林濁水：是負氣請辭而非負責任

才說不改名！傑尼斯突發公告「已討論更改名稱」　倒數12天給真相

台南安南醫院附設護理之家　吳佳儒獲優良防火管理人

小黃微笑躺水裡漂浮...他崩潰吶喊NO　結局震撼網：被騙了8秒

社會熱門新聞

快訊／國1南向彰化段貨車自撞燈桿！車流回堵10k

觀音山道場7男女遭砍！莽男揮刀動機曝光

即／觀音山隨機砍人！7道友頭遭劈　行兇男被逮

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

快訊／瑞芳驚傳多人遭蜂螫　警消出動20車

即／新北觀音山傳隨機砍人！至少5人受傷

煉鋼廠工人失足墜電爐　當場燒到剩骨骸

砍傷觀音山7道友　嫌犯落網畫面曝光

即／新北女工人「4F直墜B2」！無呼吸心跳搶救中

工人掉千度電爐　剩碳化骨骸難驗DNA

百億逃亡大亨「小30歲女友」身分起底　最新下落曝光

獨／「割痔瘡叫太太出錢」　理科先生怒告她！

快訊／國3凌晨「聯結車墜邊坡」　成立緊急應變小組

網紅誘姦少女！　一人扮兩角「惡劣騙砲」

更多熱門

相關新聞

雪霸大鹿林道東線坍方　保七警助20名單車登山客脫困

雪霸大鹿林道東線坍方　保七警助20名單車登山客脫困

近期因蘇拉、海葵颱風連續來襲，保七總隊第五大隊8月29日接獲山友報案，表示大鹿林道東線5.2公里處，因大量山壁崩落，落石覆蓋林道約20餘公尺，讓騎乘腳踏車往返林道的登山客無法下山而求助，警方及雪霸國家公園管理處人員當天共協助7隊、27人(腳踏車20輛)脫困，通過山壁坍方處。

颱風天路邊出現「垃圾山」　彰市將開罰150人

颱風天路邊出現「垃圾山」　彰市將開罰150人

興達港廢棄物「北運150Km」亂倒濁水溪畔

興達港廢棄物「北運150Km」亂倒濁水溪畔

國產署出租地髒亂　屏縣環保局現勘後罰6千

國產署出租地髒亂　屏縣環保局現勘後罰6千

屍橫遍野！彰化水源保護區「2千隻鵪鶉暴斃」

屍橫遍野！彰化水源保護區「2千隻鵪鶉暴斃」

關鍵字：

強酸廢油保七廢棄物清理法偷倒

讀者迴響

熱門新聞

直擊女星「當街車邊激吻」！

快訊／國1南向彰化段貨車自撞燈桿！車流回堵10k

觀音山道場7男女遭砍！莽男揮刀動機曝光

即／觀音山隨機砍人！7道友頭遭劈　行兇男被逮

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

混血女DJ自爆需求大　「一天3次」3分鐘也好

快訊／瑞芳驚傳多人遭蜂螫　警消出動20車

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

即／新北觀音山傳隨機砍人！至少5人受傷

今雨區擴大！　後天起降溫

李多慧「裙子被吹掀」影片 1個月觀看破億

瑪麗狂吻王少偉「他被抓包起反應」

最寵老婆的3大星座男！Top 1寵妻狂人

更多

最夯影音

更多
颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...
女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面