暗夜偷倒強酸廢油！「毀農漁潮間帶」10年大賺1億黑錢　15人起訴

▲▼非法業者利用暗夜偷倒強酸廢油，10年來獲利逾億，嚴重破壞環境，檢方起訴15人。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中檢警今年5月在烏日區逮捕多名槽車司機，利用暗夜將含有超標的銅、鉻、鉛等有害物質，傾倒緊鄰農田的番仔園溝圳，該溝圳往下綿延500公尺都是稻田，且匯入烏溪直至出海口，嚴重影響地下水、農業灌溉及潮間帶生態甚鉅，經循線往上追查，7月間查出是上游的唯勝科貿公司等4家非法公司，找來槽車司機偷倒，10年來獲利逾億，檢方依違反廢棄物清理法起訴15人、羈押7人。

台中市環保局今年3月接獲民眾陳情，烏日區東園里番仔園圳遭偷倒水肥及廢油水，經派員會同警政署保七總隊第三大隊佈線埋伏，查獲張姓槽車司機等多人，載運廢切削油傾倒入溝圳，人贓俱獲，事證明確。

環保局經採樣發現，除混有pH值小於2的廢酸外，毒性溶出試驗（TCLP）亦驗出含有超標的銅、鉻、鉛等有害物質，對環境造成污染危害甚大。

經往上溯源，今年7月間發動3波搜索行動，查出是唯勝科貿公司、萬迪福公司、銓輝油品公司及寬洲油化有限公司等油品公司託人偷倒，4家都沒有廢棄物清除及處理許可執照，卻非法回收及處理事業廢棄物（廢切削油及廢切削油水），蒐證後依法起訴15人及4法人（公司），10年來不法所得高達1億1千多萬元，其中有7人遭羈押禁見。

環保局長陳宏益表示，檢警環等機關已組成聯合查緝機制多年，事業單位廢棄物（廢油及廢切削油等）一定要交由合法的清除處理機構清理，如涉及違反廢棄物清理法，可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。