興達港廢棄輪胎繩索「北運150公里」亂倒濁水溪畔　6環保蟑螂到案

▲紹男等3人4月間於二水鄉濁水溪畔砂石車專用路段傾倒廢棄物，遭警方當場逮捕。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／彰化報導

彰化地檢署指揮偵辦傾倒廢棄物案，今年4月間發現有環保蟑螂在彰化縣二水鄉濁水溪畔砂石車專用路段，偷倒船隻用纜繩、舊輪胎等大量廢棄物，但疑因重量過重，曳引車輪陷入泥地動彈不得，當場逮獲邵姓、高姓及劉姓男子等3人；檢警擴大追查，查出以劉姓男子為首的犯罪集團，在中部多地涉案，查獲劉男等6人到案，偵訊後依涉廢物清理法移送地檢署偵辦。

田中警分局表示，4月間獲報，二水鄉濁水溪畔遭不法業者傾倒廢棄物，立刻成立專案小組報請彰化地檢署指揮，並通知環保局、第四河川局人員到場勘查，當場緝獲邵等3人正在傾倒大型廢棄物，經查疑為來自高雄興達港的廢棄舊輪胎跟纜繩，並查扣曳引車2部。

警方指出，由於廢棄物案件，多數有「土頭」、「土尾」、「仲介」、「司機」、「挖土機」、「場地」等組織犯罪分工，警方認為此案不單純，便向上溯源擴大偵辦。

歷經4個多月追查，檢警查出該環保犯罪集團，涉嫌分別在雲林縣、台中市、南投縣等地傾倒廢棄物，並查到主嫌劉男藏匿於雲林縣湖口鄉一帶。

▲▼二水鄉濁水溪畔4月間遭不法業者傾倒廢棄物。（圖／民眾提供）

專案小組蒐證完備後，於8月間前往劉男經常出沒的檳榔攤埋伏，但劉男警覺性高，發現警方後立即以開車高速逃亡，警方為避免造成用路人危險，取消該次拘捕行動。

後來專案小組掌握劉男臨時處所，經向檢察官聲請拘票，設下天羅地網終於將劉男逮捕歸案，查獲劉嫌等6人，將全部犯罪人員依法移送地檢署偵辦。

田中警分局長簡龍宏表示，依據廢棄物清理法第46條規定，未依規定處理廢棄物者，最重可處5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金。不肖業者為圖一時方便及牟取暴利，任意傾倒廢棄物，造成環境汙染及周遭農民的損失，警方絕對依法嚴查究辦，刨根溯源，一個都不會放過，呼籲業者切勿以身試法。