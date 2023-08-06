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社會 社會焦點 保障人權

屍橫遍野！水源保護區「2千隻鵪鶉暴斃」　染病遭惡業者亂丟等死

記者唐詠絮、蔡怡萍／彰化報導

太殘忍！彰化社頭鄉清水岩十八彎古道入口，昨（5）晚文創生態協會在夜間觀察時，發現竟有約1、2千隻的小鵪鶉大量出現，今天一早前往查看，發現大批皮毛不整、健康狀況不良的鵪鶉成群死亡，僅剩少部分虛弱的鵪鶉存活，屍橫遍野的情況讓社頭鄉代會主席陳慶福與協會人員直呼「太可怕」！彰化農業處對此表示，這批鵪鶉疑似被養殖場惡意棄養在林務局的野生動物保育區，除了觸犯野生動保法外，最重可能依廢棄物清理法處100萬以下罰鍰。

▲▼ 1,2千隻鵪鶉被丟棄在彰化縣社頭鄉清水岩十八彎古道旁水源區旁的草叢，羽毛掉光模樣悽慘，已經發臭等死。。（圖／民眾提供）

▲近2千隻鵪鶉被丟棄在彰化縣社頭鄉清水岩十八彎古道旁水源區旁的草叢，羽毛掉光模樣悽慘，已經發臭等死，鄉代會主席陳慶福痛批慘忍。（圖／民眾提供）

彰化縣社頭鄉代會主席陳慶福指出，今天一早前往社頭鄉清水岩十八彎古道入口，就看見地上遍布鵪鶉屍體，連走動都要小心怕會踩到，而且仔細一看，這些鵪鶉的皮毛幾乎掉光、健康狀況非常不佳，丟在這裡根本是等死，剩下還存活著的也虛弱不堪。

▲▼ 1,2千隻鵪鶉被丟棄在彰化縣社頭鄉清水岩十八彎古道旁水源區旁的草叢，羽毛掉光模樣悽慘，已經發臭等死。。（圖／民眾提供）

▲▼ 1,2千隻鵪鶉被丟棄在彰化縣社頭鄉清水岩十八彎古道旁水源區旁的草叢，羽毛掉光模樣悽慘，已經發臭等死。。（圖／民眾提供）

陳慶福擔心的表示，由於一下子出現的數量之多，一看就不像野生的，而且這裡是水源保護區，上千隻的鵪鶉屍體一旦腐爛滋長細菌、可能造成汙染，呼籲飼養業者若是不養了一定要向政府申請協助，不要隨意丟棄、釀成生態浩劫。

彰化縣農業處表示，有關疑似被養殖場棄養數千隻小鵪鶉一案，有關業者惡意遺棄動物、涉違反動物保護法第5條第2項規定，應裁處新台幣1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰；若業者為畜牧場，則違反畜牧法第5條第3項規定應設置畜禽廢污處理設備，依法裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

▲▼ 1,2千隻鵪鶉被丟棄在彰化縣社頭鄉清水岩十八彎古道旁水源區旁的草叢，羽毛掉光模樣悽慘，已經發臭等死。。（圖／民眾提供）

▲▼ 1,2千隻鵪鶉被丟棄在彰化縣社頭鄉清水岩十八彎古道旁水源區旁的草叢，羽毛掉光模樣悽慘，已經發臭等死。。（圖／民眾提供）

另外，隨意棄置死廢畜亦涉及廢棄物清理法規定，且經採檢具有動物傳染病，則違反動物傳染病條例，處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，限期改善。

至於這此事件是否為禽流感，彰化縣動物防疫所人員已先行採樣，並協助清除動物屍體交由化製處理，要等檢驗報告出來才能確認，後續釐清相關來源後依法卓處，另外撲殺的動物不補償，另會請警察單位提供監視錄影畫面以利追查案情。

▲▼ 1,2千隻鵪鶉被丟棄在彰化縣社頭鄉清水岩十八彎古道旁水源區旁的草叢，羽毛掉光模樣悽慘，已經發臭等死。。（圖／民眾提供）

▲▼ 1,2千隻鵪鶉被丟棄在彰化縣社頭鄉清水岩十八彎古道旁水源區旁的草叢，羽毛掉光模樣悽慘，已經發臭等死。。（圖／民眾提供）

▲▼ 1,2千隻鵪鶉被丟棄在彰化縣社頭鄉清水岩十八彎古道旁水源區旁的草叢，羽毛掉光模樣悽慘，已經發臭等死。。（圖／民眾提供）

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