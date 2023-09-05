大逆轉！颱風天出現噁臭「垃圾山」　彰化市長鐵腕揪150人開罰

▲颱風天停班停課，彰化市垃圾堆積如山。（圖／翻攝自彰化市清潔隊，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

海葵颱風來襲，彰化縣昨(4)日停止上班上課一天，彰化市清潔隊也停止清運垃圾，未料上午仍有民眾將垃圾丟在三民路兒童公園前，全堆成一座垃圾山，原本市長林世賢決定以清潔市容為優先，暫不開罰，經過一夜大逆轉，基於勿枉勿縱原則，今天決定對亂丟垃圾民眾150人，依廢棄物清理法開罰1200元。

彰化市清潔隊指出，「貪圖方便惹人惱，垃圾亂象不輕饒」，清潔隊全年無休，在三民路、中興路及南平路等路段區域，每天上午6點30分至8點30分設置5個定點收垃圾點，平時市民都很守規定，3日夜晚得知隔天因颱風停止上班上課，隨即在粉專及定點貼出垃圾停收公告，但沒想到還是有市民一早便將垃圾直接拿出來丟在地上，甚至已經飄出惡臭，讓市民看得相當傻眼。

清潔隊據報後，緊急調派清潔隊員前往，花了近40分鐘才清理、清洗完畢，恢復乾淨市容，由於市長於第一時間為體恤倒垃圾的長者，為維護市容整潔、服務市民為意旨，對當日亂丟垃圾的民眾予以寬容。

清潔隊強調，今天經市長與清潔隊人員討論過後，基於勿枉勿縱原則並避免因個人貪圖便利，引起更多人效仿、亂丟廢棄物；將對當日在三民路定點處亂丟垃圾民眾大約150人依廢棄物清理法規定開罰，以儆效尤。