雪霸大鹿林道東線大面積坍方　保七警助20名單車登山客脫困

▲警方接獲報案後抵達大鹿林道山壁崩落現場，一邊警戒、一邊協助受困登山客快速將腳踏車抬過落石處。（圖／警方提供，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

近期因蘇拉、海葵颱風連續來襲，保七總隊第五大隊8月29日接獲山友報案，表示大鹿林道東線5.2公里處，因大量山壁崩落，落石覆蓋林道約20餘公尺，讓騎乘腳踏車往返林道的登山客無法下山而求助，警方及雪霸國家公園管理處人員當天共協助7隊、27人(腳踏車20輛)脫困，通過山壁坍方處。

保七總隊第五大隊表示，8月29日接獲登山客報案，大鹿林道東線5.2公里處，因大量山壁崩落，落石覆蓋林道約20餘公尺，積石達3米以上，都是頁岩斷面鋒利如刃十分危險，數名騎乘腳踏車往返林道的登山客遭擋至落石前，無法下山，致電請求協助。

警方接獲報案後與雪霸國家公園管理處觀霧管理站人員立即前往救助，抵達現場時發現，岩石仍持續不斷掉落，員警依據平時經驗，趁落石稍緩時間，一邊警戒、一邊協助受困登山客包、車分離快速將腳踏車抬過落石處，當日共協助7隊、27人(腳踏車20輛)通過坍方處，後由登山客自行(騎)走至登山口管制站，完成這趟危險的旅程。

雪管處表示，因應行政院山林開放政策，在111年5月20日起試辦開放「大鹿林道東線」騎乘腳踏自行車1年(不含電動輔助自行車)，開放腳踏自行車進出時段上午8 時至下午17時，大鹿林道東線寬約3公尺、長約19公里，現況主要提供登大霸尖山的登山步道、林道健行、生態觀察等遊憩。

雪管處指出，目前大鹿林道東線及松茂林道海葵颱風後出現坍塌災情，尚待修復，因此，有行經大鹿林道東線及松茂林道的雪劍線、大霸線、武陵四秀線（秀霸線）、聖稜線（I型、Y型）、大霸北稜線等路線，暫不開放，待林道修復後，再另行公告於入園入山線上申請服務網。

雪管處也提醒，颱風過後，山區仍有大雨及豪雨的可能性，山友於入園時須注意環境狀況，以維護登山安全，若遇新崩塌危險路況請即撤返，同時協助回報林道及步道狀況，以利災修。