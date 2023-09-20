稱陳吉仲「不瞑目」請辭　游淑慧曝原因：要選的區域立委撐不住了

▲國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

農業部專案進口雞蛋引爆全台食安風暴，飽受爭議的農業部長陳吉仲19日晚間請辭獲准，遭在野質疑是在替副總統賴清德的選情止血。對此，國民黨台北市議員游淑慧20日就在臉書直言，陳吉仲終於「不瞑目」請辭了，原因就是民進黨要選的區域立委撐不住了。

游淑慧表示，陳吉仲跟民進黨立院黨團報告後，終於「不瞑目」請辭了，原因就是她前天講的，「要選的區域立委撐不住了。」但她也提到，請辭後就一走了之了嗎？還有未解開的四大蛋之謎團。

游淑慧指出，第一，巴西蛋的出口牧場和廠商是誰？這個牧場真的沒有禽流感嗎？是跟日本搶來的蛋，還是日本不要的蛋？第二，硬要從巴西買蛋，是為了台灣的超思？還是巴西的某人？第三，巴西蛋的保存期限到底多長？為什麼巴西出口到其他國家，保存期限是90天，而這批變成120天？第四，超思的神祕老闆至今仍是藏鏡人，能否出來說明，當時如何神通管道，短短幾天漂洋過海，找到巴西這批蛋？

「這些問題都跟食安有關，錢可以讓你們賺，東西總要給好的吧」，游淑慧批評，陳吉仲讓台灣到處流竄有問題的蛋，險變成最大的食安危機，搞到各縣市地方政府都要幫忙擦屁股，努力追蛋，結果總統蔡英文還說，感念陳吉仲為台灣農業及農民的用心及辛勞。

「既然勞苦功高，何必要走？」游淑慧大嘆，陳吉仲拍拍屁股，沒有負到半點行政責任，人民唯有期盼司法繼續偵辦下去。