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勞動部職訓暖心陪伴助攻　單親新住民妙手翻轉人生

▲阿琳（化名）參加勞動部委外「時尚美學美容培訓班(新住民專班)」，不僅取得美容丙級證照，還透過辦訓單位引薦成為美容師，開創自己職涯歷程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲阿琳（化名）參加勞動部委外「時尚美學美容培訓班(新住民專班)」，不僅取得美容丙級證照，還透過辦訓單位引薦成為美容師，開創自己職涯歷程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

52歲阿琳（化名）從大陸遠嫁台灣逾20年，在與前夫觀念不合下，離婚獨自扶養還在念小學的兒子，兒子上大學後她想找一份穩定工作，但缺乏工作經驗而無法就業，所幸參加勞動部委外「時尚美學美容培訓班（新住民專班）」，取得美容丙級證照，還透過辦訓單位引薦成為美容師，開創自己職涯歷程。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助新住民待業者接軌就業市場，雲嘉南分署積極與委外訓練單位合作，並依現今產業需求及就業趨勢，整合培訓單位的師資、設備及資源，於每年度持續規劃辦理多元類別的職業訓練課程，且優先錄訓有意參訓的新住民，提升新住民待業者就業技能增加職場競爭力；雲嘉南分署近3年已委外開辦20班次「新住民專班」，並協助超過550人次習得一技之長。

▲阿琳（化名）參加勞動部委外「時尚美學美容培訓班(新住民專班)」，不僅取得美容丙級證照，還透過辦訓單位引薦成為美容師，開創自己職涯歷程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

阿琳在離婚後為擔起自己與兒子的生計，做過廚工媽媽、大樓管理員、居家清潔員及送餐員等臨工，還曾同時間一天打3份工，賺取約1萬多的收入，雖然辛苦但阿琳想起還年幼的兒子，依然堅強的面對生活困境，胼手胝足地拉拔兒子成長，所幸努力終看見曙光，兒子在去年順利考上國立科大，阿琳也在同鄉姊妹的推薦下，報名參加由雲嘉南分署委託大台南美姿禮儀造型職業工會辦理的「時尚美學美容培訓班(新住民專班)」，結訓後順利錄取聖薇美容集團擔任美容師，目前已穩定就業半年。

「透過培訓單位老師理論教導及實作演練，結訓後就順利取得證照！」阿琳表示自己過往從未接觸過美容相關領域，但透過老師的耐心解說及暖心的陪伴，結合基礎理論講解搭配美容實作訓練，歷經3個月的訓期後順利考取美容丙級證照；大台南美姿禮儀造型職業工會也說，新住民朋友遠從他國飄洋過海來台灣，培訓單位要適時給予關懷及陪伴，讓新住民們在台也能找到家的歸屬感，課程安排也盡量簡而易懂，讓新住民快速習得職能，接軌就業市場。

▲阿琳（化名）參加勞動部委外「時尚美學美容培訓班(新住民專班)」，不僅取得美容丙級證照，還透過辦訓單位引薦成為美容師，開創自己職涯歷程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉邦棟進一步補充，為協助失(待)業者充實專業技能，做好進入職場的準備，分署每年與轄區近40家委外單位合作，開辦上百門職前訓練課程，類型涵蓋機械製圖、室內設計繪圖、餐飲烘焙及電商行銷等，相其中符合新住民等特定對象身分，勞動部將負擔全額訓練費用，鼓勵民眾多加運用政府資源學習職場所需技能，相關課程資訊可上台灣就業通(https://its.taiwanjobs.gov.tw/)查詢，或撥打雲嘉南分署06-6985945轉1401至1403洽詢。

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