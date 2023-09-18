新住民親子齊聚柚子創意彩繪　慶秋節並體驗台式中秋文化

▲南投新住民媳婦親子齊聚，以綠豆糕DIY和柚子創意彩繪提前慶中秋。（圖／南投縣新媳婦關懷協會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣新媳婦關懷協會持續辦理月餅DIY活動，16日邀請親子一起做綠豆糕及柚子彩繪，希望孩童藉由著色學習色彩搭配，也提前歡度中秋節。

南投縣新媳婦關懷協會繼9月10日在名間鄉製作台越月餅，前日轉往南投市並擴大規模，在南投縣家庭照顧者關懷協會舉辦「南投風華」繪畫比賽頒獎典禮暨中秋節慶祝活動，有近百人參與。

南投風華繪畫比賽由台灣新住民權益關懷協會、羅美玲立委服務處及蔡銘軒議員服務處主辦，自暑假前開放國小及幼稚園生投稿OK熊旅遊插畫著色，吸引約1千9百人報名；8月下旬分別在草屯與埔里舉辦頒獎典禮，最後一場濁水溪場頒獎結合中秋活動，由理事長吳東璇與蔡培慧立委服務處主任蕭文進為小朋友頒獎，受獎家庭隨後參加中秋糕點製作與柚子造型DIY，場面熱絡。

南投縣新媳婦關懷協會創會理事長羅美玲表示，新媳婦協會每年為新住民推出文化體驗活動，包括台灣傳統美食、東南亞料理及各種手作課程，中秋節慶活動自前年加入越南燈籠DIY，去年又安排夜間提燈踩街，今年則新增越南榴櫣月餅製作，並分送孩童月亮提燈，大受好評；第二波南投場活動，針對繪畫比賽得獎家庭，主打本土中秋文化體驗，除了柚子彩繪鼓勵創意發揮，綠豆糕也提供抹茶粉等配料調色，邀眾人共享佳節團圓，開心DIY。