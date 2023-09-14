　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

職業婦女遭裁員　勞動部職前訓學專長不再怕失業！

▲甘郁菱6年前忽然被裁員，經報名雲嘉南分署職前訓練，成功從體力活轉職技術活，順利開啟職涯第二春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲甘郁菱6年前忽然被裁員，經報名雲嘉南分署職前訓練，成功從體力活轉職技術活，順利開啟職涯第二春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

危機就是轉機！台南職業婦女甘郁菱，6年前忽然被裁員，頓失經濟來源讓她相當恐慌，最後她決定朝技術靠攏，報名勞動力發展署雲嘉南分署的「電腦輔助機械繪圖」職前訓練課程，經過半年紮實訓練後，她陸續從事設計繪圖相關工作，順利從勞力活轉作技術活，不僅成功轉換職涯跑道，也就此開啟人生新篇章！

現年44歲的甘郁菱，從小就因家中經濟困頓，從事過各式各樣的工作，包含家庭代工、包貨送貨、加油員、清潔員、工地臨時搬運工等，國中畢業後也選讀夜間部、半工半讀才能勉強完成二技學業，婚後成為育有3個小孩的職業婦女，每天被生活及經濟壓力追著跑，直到38歲恰逢全球經濟風暴，遭公司裁員首度失業，才下定決心給自己一個轉換人生跑道的機會，電腦機械繪圖是她觀望已久、很有興趣的領域，恰逢雲嘉南分署開辦職前訓練班，她馬上報名參訓。

半年多的紮實訓練課程，職訓師從系統化的基礎開始教授，甘郁菱也逐步補齊電腦繪圖的所有相關知識，結訓之前更已順利考取「電腦輔助機械設計製圖」與「電腦輔助立體製圖」2張丙級證照，讓尋職之路有了更多的就業選項，甘郁菱鼓勵像她一樣的失業民眾不要氣餒，要「勇於投資自己，創造技術價值」！訓後她順利跨足繪圖設計領域，陸續從事螺帽模具繪圖員、線性馬達設計繪圖員等工作，靠技術在職場站穩腳步，不用再擔憂因勞力困窘而失業了！

▲甘郁菱6年前忽然被裁員，經報名雲嘉南分署職前訓練，成功從體力活轉職技術活，順利開啟職涯第二春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，「只要有心學，零基礎也沒關係！」分署辦理的職前訓練有近40種課程可以選擇，除了專業的訓練師資群，還有完善的場域及設備可供學員實作練習，不僅免學費，民眾若是符合就保非自願離職者或特定對象身分，可再申請職訓生活津貼；此外，參訓者若為15至29歲青年，參加政策性課程，每月可再申請最高8000元的學習獎勵金，鼓勵符合身分民眾可多加運用政府資源。

雲嘉南分署112年度第四期自辦職前訓練受理報名至9月21日止，包含創意商品網路行銷、TIG氬氣鎢極銲接、農特產品加工與包裝設計、漆作風格設計、CNC車床等，共12個職類、預計招生逾240個名額，詳細課程內容可上雲嘉南分署官網（https://yct168.wda.gov.tw）了解，或電洽（06）6985945轉1121。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
學長失誤了！撞189萬豪華休旅　「巨型路障」回堵到國道
快訊／流感疫苗意願書遭誤植！　逾100萬家長要重簽
特地飛日本買iPhone　回台用「拍照可靜音」！原因曝光
威力彩頭獎5.7億！「3生肖」財運旺
快訊／白蛆竄出！網爆好市多牛肉超噁　台中市府出手了
被乾哥「強行侵入多次」！　女星揭16歲陰影：瀕臨死亡
明天開搶iPhone 15！　妹子「1狀況秒滅火」內行也點頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

立委參選人陳冠廷提「八大農業政策」力促升級 　誓做農民後盾

嘉義市警落實婦幼安全　宣導兒少性剝削及數位性別暴力防制　

嘉義地檢署「反賄好厝邊」　落實基層長者反賄意識

職業婦女遭裁員　勞動部職前訓學專長不再怕失業！

防災觀念向下紮根　南消關嶺分隊舉辦校園防火防災宣導　

竹市幼兒園口腔巡迴健檢起跑　守護萬名孩童口腔健康

藝人林良歡鄔兆邦...恆春陪母子檔唱《思念的情淚》　激動落淚

義消能量加乘軟硬體再升級　南消二大辦理山難搜救實演

草屯警分局跨局處辦親子宣導體驗活動　小朋友化身帥氣小警消

竹市府盤點公園規劃設置遮陽設施　打造友善遊憩空間

兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛

鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

苗栗史上最大「鬼門關夜市」　400攤商、封6條路塞爆人潮

孫生上館長直播提媽媽淚崩！　被罵不孝子：我對妳不離不棄

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

如何讓肥皂快速轉動？　只靠蓮蓬頭輕鬆變陀螺

iPhone 15「粉色本尊美哭」！　莫莉一拿嚇到：手不會發炎了

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

立委參選人陳冠廷提「八大農業政策」力促升級 　誓做農民後盾

嘉義市警落實婦幼安全　宣導兒少性剝削及數位性別暴力防制　

嘉義地檢署「反賄好厝邊」　落實基層長者反賄意識

職業婦女遭裁員　勞動部職前訓學專長不再怕失業！

防災觀念向下紮根　南消關嶺分隊舉辦校園防火防災宣導　

竹市幼兒園口腔巡迴健檢起跑　守護萬名孩童口腔健康

藝人林良歡鄔兆邦...恆春陪母子檔唱《思念的情淚》　激動落淚

義消能量加乘軟硬體再升級　南消二大辦理山難搜救實演

草屯警分局跨局處辦親子宣導體驗活動　小朋友化身帥氣小警消

竹市府盤點公園規劃設置遮陽設施　打造友善遊憩空間

入圍金鐘女配收到郭台銘恭賀　賴佩霞：心中滿滿感謝

2023創新博覽會高雄登場　31家廠商企業主交流媒合商機

半夜起床發現「座敷童子」趴清淨機　全身泛綠光嚇壞飼主

富邦第2指名左投迷航　郭勇志點出問題要克服

神岡情侶雙亡陳屍租屋處！家屬悲痛見最後一面　相驗結果曝

下雨就棄單！麥當勞員工怨「破萬餐點報廢」　外送員曝主因打臉

網紅正面對決基泰　親曝解約談判結果

學長失誤了！油罐車撞189萬豪華休旅　「巨型路障」回堵到國道

鬼門關前顯靈？他機車傾倒見監視器「1詭異景象」驚：才剛拜完阿嬤

立委參選人陳冠廷提「八大農業政策」力促升級 　誓做農民後盾

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

地方熱門新聞

台南登革熱病例破6千小蜜蜂登場

魚池鄉投131線下周施工清除落石　全線封2周

巴西蛋改標掀議！中市國民黨團怒轟民進黨食安「把關變把風」

失業三年58歲女　透過體驗徵才重返職場

長瀨昆妮中秋餐會關懷獨老

57歲的她走過婚變　職訓再造轉職飯店助廚

女子遇警手機狂響卻不敢接竟是偷的

普渡宴吃流水席！舞者繼續跳

中原大學樹木揭牌　完整調查校園樹木碳匯

綠捷施工　9/18起大興西路往西道路右側封閉

男誆買保險騙小錢　至少涉案4起

台南11大軍系團體首度合體力挺陳以信

南消二大辦理山難搜救實演

桃園擴大肺癌篩檢！放寬3大族群受檢

更多熱門

相關新聞

陸青年失業率飆升　林毅夫：下半年好轉

陸青年失業率飆升　林毅夫：下半年好轉

中國大陸青年失業率飆升，大陸全國政協經濟委員會副主任林毅夫13日表示，儘管16至25歲年輕人的失業率較高，但總體失業率並未上升，而是在逐步下降，「相信到下半年以後，青年的就業率會有好轉。」

外籍看護申請放寬！初步共識「3類人」免巴氏量表

外籍看護申請放寬！初步共識「3類人」免巴氏量表

外籍看護工申請門檻擬放寬　民團憂「2後果」

外籍看護工申請門檻擬放寬　民團憂「2後果」

失業三年58歲女　透過體驗徵才重返職場

失業三年58歲女　透過體驗徵才重返職場

勞動部人才實習體驗拉您一把

勞動部人才實習體驗拉您一把

關鍵字：

職業婦女裁員勞動部職訓專長失業

讀者迴響

熱門新聞

取消通話費優惠　公平會重罰中華電信、台灣大7600萬元

快訊／大牙硬起來首發文！已在香港警局報案

隋棠、謝沛恩傻眼！賴佩霞認「家人全都不知情」

獨／北市某高職學生鬥毆！持滅火器狂噴19人送醫

墨西哥國會公開「2具外星人屍體」腹部竟有3顆卵

快訊／郭台銘宣布了　 藝人賴佩霞擔任副手

金鐘58／完整入圍名單！《模仿犯》進17項最多

快訊／賴佩霞哭了！痛揭參選原因

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

快訊／謝沛恩一早起床看訊息嚇到　才知媽賴佩霞要選副總統

許藍方全素顏錄影！小S、派翠克看傻眼

醫示警：內褲別手洗！後果曝光　有「3狀況」該換新的了

即／又有天坑！北市大同區赤峰街現大洞

快訊／起底賴佩霞！在《人選之人》當選

「這道泰國菜」會致癌！每年讓2萬人罹癌死亡

更多

最夯影音

更多
兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛

兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛
鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

苗栗史上最大「鬼門關夜市」　400攤商、封6條路塞爆人潮

苗栗史上最大「鬼門關夜市」　400攤商、封6條路塞爆人潮

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面