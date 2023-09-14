職業婦女遭裁員　勞動部職前訓學專長不再怕失業！

▲甘郁菱6年前忽然被裁員，經報名雲嘉南分署職前訓練，成功從體力活轉職技術活，順利開啟職涯第二春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

危機就是轉機！台南職業婦女甘郁菱，6年前忽然被裁員，頓失經濟來源讓她相當恐慌，最後她決定朝技術靠攏，報名勞動力發展署雲嘉南分署的「電腦輔助機械繪圖」職前訓練課程，經過半年紮實訓練後，她陸續從事設計繪圖相關工作，順利從勞力活轉作技術活，不僅成功轉換職涯跑道，也就此開啟人生新篇章！

現年44歲的甘郁菱，從小就因家中經濟困頓，從事過各式各樣的工作，包含家庭代工、包貨送貨、加油員、清潔員、工地臨時搬運工等，國中畢業後也選讀夜間部、半工半讀才能勉強完成二技學業，婚後成為育有3個小孩的職業婦女，每天被生活及經濟壓力追著跑，直到38歲恰逢全球經濟風暴，遭公司裁員首度失業，才下定決心給自己一個轉換人生跑道的機會，電腦機械繪圖是她觀望已久、很有興趣的領域，恰逢雲嘉南分署開辦職前訓練班，她馬上報名參訓。

半年多的紮實訓練課程，職訓師從系統化的基礎開始教授，甘郁菱也逐步補齊電腦繪圖的所有相關知識，結訓之前更已順利考取「電腦輔助機械設計製圖」與「電腦輔助立體製圖」2張丙級證照，讓尋職之路有了更多的就業選項，甘郁菱鼓勵像她一樣的失業民眾不要氣餒，要「勇於投資自己，創造技術價值」！訓後她順利跨足繪圖設計領域，陸續從事螺帽模具繪圖員、線性馬達設計繪圖員等工作，靠技術在職場站穩腳步，不用再擔憂因勞力困窘而失業了！

雲嘉南分署長劉邦棟表示，「只要有心學，零基礎也沒關係！」分署辦理的職前訓練有近40種課程可以選擇，除了專業的訓練師資群，還有完善的場域及設備可供學員實作練習，不僅免學費，民眾若是符合就保非自願離職者或特定對象身分，可再申請職訓生活津貼；此外，參訓者若為15至29歲青年，參加政策性課程，每月可再申請最高8000元的學習獎勵金，鼓勵符合身分民眾可多加運用政府資源。

雲嘉南分署112年度第四期自辦職前訓練受理報名至9月21日止，包含創意商品網路行銷、TIG氬氣鎢極銲接、農特產品加工與包裝設計、漆作風格設計、CNC車床等，共12個職類、預計招生逾240個名額，詳細課程內容可上雲嘉南分署官網（https://yct168.wda.gov.tw）了解，或電洽（06）6985945轉1121。