▲新住民婦女夏天參加剪髮職訓，成功轉職圓創業夢。（圖／桃竹苗分署提供）



記者楊淑媛／桃園報導

來自中國四川的新住民夏天，原本從事手機包膜的工作，但長期工作下來卻導致50肩，深受其擾的她，為了健康只好放棄該工作，在朋友介紹下，她報名參加桃竹苗分署「商業剪髮設計創作班」學習剪髮技術，結訓後成立個人工作室-夏天男士理髮，創業2年來已累積屬於自己的客源與收入，夏天感謝職訓助她成功轉職、實現創業夢！

八年前，夏天在四川因工作而結識台灣籍先生，嫁來台灣直到小孩2歲後，為能擁有自己的工作並貼補家用，夏天開始從事手機包膜的工作，但因為工作案量大，長時間需要重複同樣的姿勢和動作，加上坐姿不良，長期下來不僅導致50肩，手臂疼痛難舉，嚴重時還需要靠止痛藥才能緩解不適;考量健康因素，她不得不選擇離職靜養。

經過一年的休息及復健後，夏天決定轉換跑道，考量自己不喜歡朝九晚五的工作而較傾向從事創作型的工作，於是她聽從朋友的建議，報名參加桃竹苗分署委託今華美容短期補習班辦理的「商業剪髮設計創作班」學習剪髮專業技能。

參訓期間碰上疫情，課程由實體改為線上視訊學習，儘管如此，老師仍耐心地為大家授課，當學員遇到問題時，他也會一一解釋及說明;夏天提到，在課程中要使用假人頭練習剪髮技巧，有時候遇到轉折處，不知如何處理時，老師就會親自操作示範，一步步帶領學員認識不同髮型及應對技巧，她還表示，除了學到專業的剪髮技術外，她也在課程中認識許多新住民朋友，擴展了自己的人際圈，讓她收穫滿滿。

結訓後，夏天隨即在中壢龍慈路上租下店面，成立個人剪髮工作室，剛開始創業非常艱難，儘管店面位置雖好，容易吸引顧客前來，但一剪不好，隨之而來的就是負面口碑，這也讓她承受極大的心理壓力。

回憶創業初期服務的第一位客人，夏天當時鼓起勇氣，以職訓學到的溝通技巧誠懇地對客人說，「我剛創業，請你給我機會學習，若剪不好，請告訴我，讓我有改進的空間！」靠著誠懇及細心的服務態度，讓她意外獲得客人的支持與正面的回饋，這讓她信心大增，越剪越好，客人開始肯定她的剪髮技術，店內的來客數及回客率也持續穩定上升。

創業即將滿兩年的她，已剪了上千顆頭，不僅剪髮技術專業，客人更稱讚她細心，已累積穩定客源及收入的她，很感謝有職訓的幫忙，不僅讓她成功轉職，還圓了創業夢。

桃竹苗分署長林淑媛表示，為協助新住民順利就業或成功創業，分署每年規劃辦理各類職訓課程，提供工作技能不足或需補充就業技能的新住民，學習一技之長的機會，歡迎有意願參加職業訓練需求的新住民，踴躍透過桃竹苗分署各就業中心或台灣就業通查詢課程及報名參訓。

勞動部為提升女性勞動參與率，於112年9月啟動「婦女再就業計畫」，擴大適用對象為因家庭因素退出勞動市場 180日以上之婦女(含新住民婦女)，規劃整合跨部會資源營造友善職場，建構就業服務網絡，並運用獎勵措施促進就業，包含提供「自主訓練獎勵」鼓勵婦女精進職業技能；「再就業獎勵」鼓勵婦女重返職場並穩定就業；「雇主工時調整獎勵」，鼓勵雇主提供有照顧家庭需求之婦女，可由原定工時調整其工時型態，以降低就業障礙，協助婦女取得工作與生活平衡，順利就業。想了解各項協助措施，可上台灣就業通網站「婦女專區」查詢。