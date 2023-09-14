　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新住民婦女夏天參加剪髮職訓　成功轉職圓創業夢

▲新住民婦女夏天參加剪髮職訓

▲新住民婦女夏天參加剪髮職訓，成功轉職圓創業夢。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

來自中國四川的新住民夏天，原本從事手機包膜的工作，但長期工作下來卻導致50肩，深受其擾的她，為了健康只好放棄該工作，在朋友介紹下，她報名參加桃竹苗分署「商業剪髮設計創作班」學習剪髮技術，結訓後成立個人工作室-夏天男士理髮，創業2年來已累積屬於自己的客源與收入，夏天感謝職訓助她成功轉職、實現創業夢！

八年前，夏天在四川因工作而結識台灣籍先生，嫁來台灣直到小孩2歲後，為能擁有自己的工作並貼補家用，夏天開始從事手機包膜的工作，但因為工作案量大，長時間需要重複同樣的姿勢和動作，加上坐姿不良，長期下來不僅導致50肩，手臂疼痛難舉，嚴重時還需要靠止痛藥才能緩解不適;考量健康因素，她不得不選擇離職靜養。

經過一年的休息及復健後，夏天決定轉換跑道，考量自己不喜歡朝九晚五的工作而較傾向從事創作型的工作，於是她聽從朋友的建議，報名參加桃竹苗分署委託今華美容短期補習班辦理的「商業剪髮設計創作班」學習剪髮專業技能。

參訓期間碰上疫情，課程由實體改為線上視訊學習，儘管如此，老師仍耐心地為大家授課，當學員遇到問題時，他也會一一解釋及說明;夏天提到，在課程中要使用假人頭練習剪髮技巧，有時候遇到轉折處，不知如何處理時，老師就會親自操作示範，一步步帶領學員認識不同髮型及應對技巧，她還表示，除了學到專業的剪髮技術外，她也在課程中認識許多新住民朋友，擴展了自己的人際圈，讓她收穫滿滿。

結訓後，夏天隨即在中壢龍慈路上租下店面，成立個人剪髮工作室，剛開始創業非常艱難，儘管店面位置雖好，容易吸引顧客前來，但一剪不好，隨之而來的就是負面口碑，這也讓她承受極大的心理壓力。

回憶創業初期服務的第一位客人，夏天當時鼓起勇氣，以職訓學到的溝通技巧誠懇地對客人說，「我剛創業，請你給我機會學習，若剪不好，請告訴我，讓我有改進的空間！」靠著誠懇及細心的服務態度，讓她意外獲得客人的支持與正面的回饋，這讓她信心大增，越剪越好，客人開始肯定她的剪髮技術，店內的來客數及回客率也持續穩定上升。

創業即將滿兩年的她，已剪了上千顆頭，不僅剪髮技術專業，客人更稱讚她細心，已累積穩定客源及收入的她，很感謝有職訓的幫忙，不僅讓她成功轉職，還圓了創業夢。

桃竹苗分署長林淑媛表示，為協助新住民順利就業或成功創業，分署每年規劃辦理各類職訓課程，提供工作技能不足或需補充就業技能的新住民，學習一技之長的機會，歡迎有意願參加職業訓練需求的新住民，踴躍透過桃竹苗分署各就業中心或台灣就業通查詢課程及報名參訓。

勞動部為提升女性勞動參與率，於112年9月啟動「婦女再就業計畫」，擴大適用對象為因家庭因素退出勞動市場 180日以上之婦女(含新住民婦女)，規劃整合跨部會資源營造友善職場，建構就業服務網絡，並運用獎勵措施促進就業，包含提供「自主訓練獎勵」鼓勵婦女精進職業技能；「再就業獎勵」鼓勵婦女重返職場並穩定就業；「雇主工時調整獎勵」，鼓勵雇主提供有照顧家庭需求之婦女，可由原定工時調整其工時型態，以降低就業障礙，協助婦女取得工作與生活平衡，順利就業。想了解各項協助措施，可上台灣就業通網站「婦女專區」查詢。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
手搖飲「最胖配料Top8」甜又油！　珍珠排第6

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

元智大學社團博覽會　社團迎新搶人大作戰

新住民婦女夏天參加剪髮職訓　成功轉職圓創業夢

長庚科大AI機器人迎新生　醫療奉獻獎校友勉勵多元學習

宜蘭、南投偏鄉600學生參觀世客博　許淑華做民調：桃園好好玩

全台5家捷運公司結盟「簽署合作備忘錄」　聯手打造宜居城市

八里明園大佛寺捐贈普渡物資　加贈百萬復康巴士

防災意識向下紮根　南消七大隊後甲分隊深入國小校園防火宣導

與緬甸肝病基金會簽署MOU　桃園醫院致力推動醫療合作計畫

男子竊車拒捕南警強勢圍捕　員警負傷奮勇緝獲起出吸食器犯案工具

台南勞工局獲TTQS評核連13年金牌　南紡展成果秀技藝

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

北市某高職學生鬥毆！　持「乾粉滅火器狂噴」釀19人送醫

撐傘婦闖紅燈「撞車倒地」　休旅車驚險急閃險輾過她

「外星人」曝光？墨西哥國會公開2具遺骸　專家：非地球物種

賴佩霞致詞哽咽落淚　「只有經濟穩定年輕人才敢想像成家立業」　

台北市又有天坑！　大同區赤峰街現大洞

元智大學社團博覽會　社團迎新搶人大作戰

新住民婦女夏天參加剪髮職訓　成功轉職圓創業夢

長庚科大AI機器人迎新生　醫療奉獻獎校友勉勵多元學習

宜蘭、南投偏鄉600學生參觀世客博　許淑華做民調：桃園好好玩

全台5家捷運公司結盟「簽署合作備忘錄」　聯手打造宜居城市

八里明園大佛寺捐贈普渡物資　加贈百萬復康巴士

防災意識向下紮根　南消七大隊後甲分隊深入國小校園防火宣導

與緬甸肝病基金會簽署MOU　桃園醫院致力推動醫療合作計畫

男子竊車拒捕南警強勢圍捕　員警負傷奮勇緝獲起出吸食器犯案工具

台南勞工局獲TTQS評核連13年金牌　南紡展成果秀技藝

利比亞洪災恐破2萬死「預警應變皆失靈」　UN：大多死傷原可避免

賴佩霞「哈佛學歷」是短期課程非正式學位　恐難列入選舉公報

「伊藤潤二」主題餐酒恐怖再臨　餐點附鏟子把富江挖出來

電影學TOEIC 芭比的動人獨白

孫子坐摺疊桌下秒斷掉　阿公沒關心反直接笑瘋

相關新聞

移民署+地檢署邀新住民　反賄打詐愛臺灣

移民署+地檢署邀新住民　反賄打詐愛臺灣

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將於113年1月13日投開票，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站13日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」活動，南投地檢署檢察長黃元冠擔任講座，宣導反賄選及打詐觀念，與新住民朋友們一起反賄打詐愛臺灣，保障安居樂業的生活環境。

57歲的她走過婚變　職訓再造轉職飯店助廚

57歲的她走過婚變　職訓再造轉職飯店助廚

失業三年58歲女　透過體驗徵才重返職場

失業三年58歲女　透過體驗徵才重返職場

新住民丈夫猝逝　就業中心引薦讓她展現職場自信

新住民丈夫猝逝　就業中心引薦讓她展現職場自信

桃竹苗九月8場徵才　230家廠商釋出9385職缺

桃竹苗九月8場徵才　230家廠商釋出9385職缺

關鍵字：

新住民剪髮職訓桃竹苗分署

讀者迴響

最夯影音

更多
超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元
藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面