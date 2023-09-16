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台南職訓培育有成手作小物超吸睛　成果展秀技藝吸引近千人參加

▲台南市勞工局16日於南紡購物中心A2館1樓戶外廣場，辦理職訓成果展，讓市民朋友暸解政府提供的職訓資源及培育成果外，也展現勞工局人才發展品質有成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局16日於南紡購物中心A2館1樓戶外廣場，辦理職訓成果展，讓市民朋友暸解政府提供的職訓資源及培育成果外，也展現勞工局人才發展品質有成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局16日於南紡購物中心A2館1樓戶外廣場，辦理職訓成果展，展示學員多樣成果外，還提供精油舒壓按摩、美甲光療凝膠服務、手機貼膜及清潔保養、小型木工藝、文創手工藝品等展售，讓市民朋友暸解政府提供的職訓資源及培育成果外，也展現勞工局人才發展品質有成。

▲台南市勞工局16日於南紡購物中心A2館1樓戶外廣場，辦理職訓成果展，讓市民朋友暸解政府提供的職訓資源及培育成果外，也展現勞工局人才發展品質有成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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16日活動勞工局局長王鑫基、副局長顏靓殷、主任秘書陳美顏、台南市議員曾培雅、南紡購物中心副總經理楊鈵彥、中華醫事科技大學校長孫逸民，大台南總工會副理事長陳美靜，台南市勞工志願服務協會理事長梁志男、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署助理員蘇雨群等多位人士，也到場給訓練學員加油打氣。

▲台南市勞工局16日於南紡購物中心A2館1樓戶外廣場，辦理職訓成果展，讓市民朋友暸解政府提供的職訓資源及培育成果外，也展現勞工局人才發展品質有成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長感謝南紡購物中心提供優質場地以及參與職訓成果展的訓練單位及學員們，共同促成「職訓好給力 成果展實力」成果展，王鑫基表示，感謝這麼多的職訓夥伴協力辦理訓練課程，培育台南在地人才，2023年度勞工局參與勞動部人才發展品質管理(TTQS)評核再獲金牌，是全國唯一公部門連續13年獲得金牌的機關。

▲台南市勞工局16日於南紡購物中心A2館1樓戶外廣場，辦理職訓成果展，讓市民朋友暸解政府提供的職訓資源及培育成果外，也展現勞工局人才發展品質有成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長進一步說=台南是一個有愛的城市，辦理職訓成果展，展現學習效益，將成果展結合義賣活動，把作品變黃金，進一步把黃金變愛心，義賣所得將幫助弱勢勞工朋友房屋修繕，期許未來學員每人在職場上扮演好自己的角色成為小亮點，每個小亮點集合變成大亮點、共同照亮台南。勞工局為推動各項人才發展培育計畫，從訓練勞工朋友技能、職能提升到後續就、創業協助，各培訓單位學員結訓後成為職場達人也深受各界肯定，今日成果展更將作品義賣回饋社會，所得共計新台幣21萬6970元，將捐贈「有情有疼心有故事ㄟ厝 職災、弱勢家庭房屋修繕計畫」公益使用，貢獻一己之力，發揮人才價值，讓訓練的正向能量往外擴散，讓台南成為有情、有疼心、溫暖的「希望家園」。

▲台南市勞工局16日於南紡購物中心A2館1樓戶外廣場，辦理職訓成果展，讓市民朋友暸解政府提供的職訓資源及培育成果外，也展現勞工局人才發展品質有成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局開辦失業者職業訓練提升工作技能，秉持著「給魚吃不如給釣竿」、「給釣竿還要提供豐沛的魚場」的理念協助失業者就、創業，訓後就業率達80%以上；同時重視培育品質，16日職訓成果展現場以動態表演及靜態成品展覽，呈現各類課程學習成果，其中大台南總工會展示以寶石、編織技巧的手作品及提供手作DIY活動；嘉南藥理大學「到府坐月子服務培訓班」中高齡專班學員，示範「產婦按摩」技巧；中華醫事科技大學學員展示深受年輕人及民眾喜愛的翻糖造型蛋糕作品；群亞國際附設職訓中心「影音行銷企劃製作班」，於現場播放學員微電影作品；頑皮抱身障者工作室帶來造型氣球教學，現場互動熱鬧滾滾，吸引許多民眾及親子參與成果展活動。

▲台南市勞工局16日於南紡購物中心A2館1樓戶外廣場，辦理職訓成果展，讓市民朋友暸解政府提供的職訓資源及培育成果外，也展現勞工局人才發展品質有成。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局16日於南紡購物中心A2館1樓戶外廣場，辦理職訓成果展，讓市民朋友暸解政府提供的職訓資源及培育成果外，也展現勞工局人才發展品質有成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

參加今年烘焙班的學員表示，參與今日成果展讓他們有機會發揮職訓班所學技能，融合創意做出更健康美味的貝果、餅乾等產品，看民眾滿意的表情覺得很有成就感；另外現場還有媽媽帶小朋友一起參與台南市美髮及美容美體業產業工會職訓班學員指甲彩繪活動，親子一起變美又可做愛心，覺得很有意義。勞工局歡迎想提升工作職能、學習第二專長的民眾，踴躍報名參加職訓課程，相關課程資訊可洽勞工局職訓就服中心(06)6330820。

▲台南市勞工局16日於南紡購物中心A2館1樓戶外廣場，辦理職訓成果展，讓市民朋友暸解政府提供的職訓資源及培育成果外，也展現勞工局人才發展品質有成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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