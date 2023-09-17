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「點燃職訓之火讓礙發光」成果發表會　勞動部邀身障朋友辦市集

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為展現身障者職業訓練後的豐碩成果，17日於台南西港農會舊穀倉廊道「點燃職訓之火讓礙發光」成果發表會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為展現身障者職業訓練後的豐碩成果，17日於台南西港農會舊穀倉廊道「點燃職訓之火讓礙發光」成果發表會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為展現身障者職業訓練後的豐碩成果，17日於台南西港農會舊穀倉廊道「點燃職訓之火讓礙發光」成果發表會，現場舉辦「皮件工藝技術人員培訓班」及「車縫人員培訓班」結訓學員之手作皮件、皮雕、布包等作品市集。

活動一開始就由身障團體表演元氣太鼓熱鬧登場，現場除吸引許多民眾參與免費DIY體驗活動，職訓學員的皮革作品也讓參與民眾大開眼界、直呼驚艷，紛紛用新台幣下架商品、肯定職訓成果。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為展現身障者職業訓練後的豐碩成果，17日於台南西港農會舊穀倉廊道「點燃職訓之火讓礙發光」成果發表會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為使職業訓練課程更適合身心障礙者，雲嘉南分署自2014年起開設多門以身心障礙者優先參訓的「融合式專班」，2023年度為鼓勵身障者克服身心狀態走出家庭接受職訓，特別加入許多支持性的服務，包括訓練輔具協助、心理諮商輔導及職涯諮詢等服務，除透過相關服務降低身障者的參訓障礙，更希望職業訓練可扮演火種的角色，點燃身障者的就業自信，並協助身障者習得一技之長走出自己的一片天。

台南市復健青年勵進會理事長王瑞宏也說，今日辦理的身障職訓成果發表會，就是雲嘉南分署委託由台南市復健青年勵進會委辦的「皮件工藝技術人員培訓班」及「車縫人員培訓班」，結訓學員的職業訓練成果以市集方式展售，現場還有提供皮革及車縫免費DIY，讓民眾也能感受玩皮、玩布樂趣，而且本次的結訓學員共有40位，陸續都捎來創業、接訂單或擺攤的就業成效，今天也希望藉由商品市集讓學員體驗商品行銷過程，透過直接面對顧客需求，提升作品的商品化價值。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為展現身障者職業訓練後的豐碩成果，17日於台南西港農會舊穀倉廊道「點燃職訓之火讓礙發光」成果發表會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉邦棟也非常肯定社團法人台南市復健青年勵進會的辦訓量能，並表示今年勞動部長許銘春率團參訪歐盟勞動諮商會議，贈送給比利時職訓總署長的皮件紀念品，就是由社團法人台南市復健青年勵進會-玩皮高手製作而成的，比利時職訓總署長也豎起大拇指，大讚台灣身障者的手藝，所以鼓勵學員們不要妄自菲薄，我們的銷售市場不僅只鎖定台灣，要相信自己的作品有天也能代表台灣在國際亮眼。

50多歲「車縫人員培訓班」結訓學員阿豐（化名），原本在傳統產業擔任管理職，卻因疫情影響迫放無薪假，為了生計只好離職另謀工作，加上因幼時高燒造成左下肢肌肉萎縮的身體不便，以致無法順利就業，且家中還有同為身障者的太太需要照顧，讓他頓感徬徨無助，還好在透過勞動部職業訓練的培訓下，讓從皮革工藝零經驗的阿豐，從素人晉升匠人，而且訓練單位還免費提供創業工具箱與創業輔導，讓他結訓即就業、開創職涯第二春，阿豐感激地說，「勞動部職業訓練不僅讓他習得專業技能，更讓他有信心面對人生的挑戰！」

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為展現身障者職業訓練後的豐碩成果，17日於台南西港農會舊穀倉廊道「點燃職訓之火讓礙發光」成果發表會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署為協助失(待)業者充實專業技能，做好進入職場的準備，分署每年與轄區近40家委外單位合作，依產業需求及就業趨勢，開辦上百門職前訓練課程，其中符合身心障礙等特定對象身分，勞動部將負擔全額訓練費用，鼓勵待業民眾踴躍報名職訓，技術在手、就不怕找不到工作，相關課程資訊可上台灣就業通(https://its.taiwanjobs.gov.tw/)查詢，或撥打雲嘉南分署06-6985945轉1401至1403洽詢。

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