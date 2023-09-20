都看不到人？林靜儀曝跑攤照片　嘆「別再帶風向」

▲林靜儀透過臉書貼出跑廟宇活動的紀錄照。（圖／翻攝自林靜儀臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委林靜儀爭取連任，她今（20日）凌晨時透過臉書貼出一張跑廟宇活動的組圖表示，一直有人在地方帶風向，說「都看不到人」，不過，她不相信自己的對手比自己更認真、跑更勤、服務更快，喊話「不要再造謠了，也不要再幫忙帶這種風向了」。

林靜儀透過臉書貼出一張組圖說，她知道跑廟宇活動僅是地方行程非常小的一部分，但也是身為區域民意代表較快速參與地方活動、參與鄉親重要活動的一個機會，這些差不多是最近一個多月有留下照片紀錄的宮廟普渡祭祀活動。

林靜儀說，一直有人在地方帶風向，說「都看不到人」，因為認真想要做得更好，她總是會問鄉親，在鄉親住的那個區域，某幾次活動、某幾個集會、某次說明會、某幾次市場掃街，他有沒有來過？他沒有，但是自己有。她說，她從不認為這是鄉親的問題，因為自己的團隊可以更努力。

林靜儀轉述，所以她會問鄉親：「下次有活動可以讓我們知道，我去好嗎？」鄉親回：「喔那個我都沒有在參加的。」她再拜託：「那可以給我你的社區和您親友方便的時間，我直接去您社區跟各位關心討論好嗎？」鄉親說：「喔不用啦麻煩。」她再拜託：「不然方便的時間我去您家好嗎？」鄉親續指：「不用」。

林靜儀直言，她不相信對手比自己的團隊更認真、跑更勤、服務更快，如果有，台中市第二選區選區早就已經不是現在看到的樣子，不要再造謠了，也不要再幫忙帶這種風向了，請傳達正確的資訊，讓團隊的努力服務被看見。