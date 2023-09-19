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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳吉仲「溜之大吉」！　國民黨酸「慌蛋至吉」：成政務官最壞示範

▲▼陳吉仲為進口蛋問題造成社會紛擾道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲為進口蛋問題造成社會紛擾道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

進口蛋爭議連日來紛擾不斷，農業部長陳吉仲於今（19）日晚間宣佈請辭，畜產會董座林聰賢也跟進請辭。國民黨回應表示，進口蛋議題已經從蛋荒、「蛋慌」演變成全台食安危機，社會人心惶惶，相關的問題與爭議尚未解決，陳吉仲卻一走了之，「溜之大吉」，非常不負責任。人民有知的權利，全國上下都期盼了解進口蛋的去向與安全，國民黨一定持續追查、強力監督要民進黨政府給2300萬人一個交待。

國民黨指出，對於進口蛋議題延燒造成台灣「蛋蛋危機」，完全是政府人謀不臧、失格失能的負面代表作。回顧從超思公司不可思議地取得標案與補助的盈利過程，到進口蛋表示製造日期一變再變，又爆出農業部疑似說謊隱瞞塗膜事宜，部分可能過期的進口蛋已經流入市面，引爆全台家長與食品業者恐慌，地方政府拿不到中央資料更只能積極自救，民進黨政府官員只會推託，而民進黨立委民代等不是護航就是神隱，令民眾失望至極。

「進口蛋爭議『吉仲要害』重傷民進黨」，國民黨表示，陳吉仲首當其衝，原本應該負起責任妥善說明，卻是越幫越忙、越描越黑，民眾擔憂不敢吃蛋「休蛋吉勒」、「蛋怨人長久」民怨蔓延，連執政黨內部都有不滿聲浪，一度莫名請辭卻又被慰留，在食安恐慌蔓延時，更執政黨內部竟然還在權力鬥爭「大吉為仲」？實在是「慌蛋至吉」。

國民黨強調，如今吉仲走了，壞蛋還在，食安問題依然未解，只有國民黨執政的地方縣市持續強力稽查、維護食安，今天又查出有部分進口蛋已經流入市面被做成食品吃下肚，陳吉仲有空寫請辭文青文，沒有空把爭議釐清、問題解決再走？這齣「蛋蛋危機」的中場逗號竟然是部長「溜之大吉」，實在令人失望。

國民黨也指出，陳吉仲原本預計星期四要到行政院院提出進口蛋專案成效及檢討報告，還有星期五的立法院開議將要面對質詢，如今難道都可以「無官一身輕」直接閃過？是否執政黨怕陳吉仲撐不住，決定不再「負仲前行」直接切割？以及未了的食安問題等，都該向民眾說清楚講明白。
 

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