陳吉仲林聰賢雙辭　綠委嘆「不得不的決定」：躲不過政治口水瘟疫

▲農業部長陳吉仲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

進口蛋爭議愈演愈烈，農業部長陳吉仲今（19日）晚間請辭獲准，將於本周四（21日）生效。民進黨立委們紛紛透過臉書留言，為陳加油打氣，立委林宜瑾受訪坦言，陳克服了非洲豬瘟、口蹄疫，卻躲不過政治口水的瘟疫，請辭恐是不得不的決定；立委林楚茵也說，盼藉此讓進口蛋議題回歸理性討論。

陳吉仲與畜產會董事長林聰賢今天晚間透過臉書宣布請辭，行政院發言人林子倫稍早證實，行政院長陳建仁尊重兩人的決定，勉予准辭。而包括民進黨立委林靜儀、蔡培慧、林楚茵、林宜瑾、羅致政、陳培瑜、劉櫂豪、鍾佳濱、嘉義縣長翁章梁、駐美代表蕭美琴等政要均在文章下留言，為陳吉仲加油打氣。

鍾佳濱留言指出，邱吉爾成功領導對抗法西斯的侵略，二戰後聯合王國仍屹立不搖，他卻在戰後的大選黯然交出政權，事實證明，邱吉爾是英國廿世紀最偉大的政治家，甚至成為諾貝爾文學獎得主，「我們只是職務的過客、成就的被超越者，但是留下的風範將常在人心」。

此外，林宜瑾晚間受訪表示，陳吉仲與林聰賢都是認真做事的人，成功克服了非洲豬瘟、禽流感等危機，卻躲不過政治口水的瘟疫，其去留實屬兩難，或許離開是不得不的決定，免得繼續被叮個滿頭包。她也說，陳吉仲出身學界，向來實話實說，不太會用政治語言做修飾，此次爭議第一時間沒有講清楚，直到後來透過解釋、舉例，外界才漸漸理解他在說什麼，「看起來，他離開好像是一個目前止血的方式之一」。

林楚茵受訪則說，持平來說，進口蛋的議題已經到了「在野黨胡亂看到黑影就開槍」的狀況，甚至不只藍綠政治操作，還被歪樓到民進黨派系內鬥，變成了信者恆信、不信者恆不信的狀況，「這個時候，也許這樣做（指請辭）是最好的時間點」。不過，她不認為此舉是「清理戰場」，而是倘若沒有這樣的動作，很多人講了也不會聽，仍盼藉此讓該議題回歸理性討論。