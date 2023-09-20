「陳吉仲不會是最後一個」　媒體人曝有人踩到地雷就要走

▲農業部長陳吉仲請辭獲准。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

農業部長陳吉仲請辭獲准，資深媒體人陳揮文指出，他不會是最後一個，「任何可能妨害賴清德勝選的，殺無赦！」

陳揮文說，民進黨主席、總統參選人賴清德果斷清理戰場，之前的林飛帆、李正皓、雞排妹，到現在的陳吉仲，只要影響到選情就要走，跟國民黨的侯友宜選擇截然不同的選戰策略，「選舉的勝負，明年0113開票見分曉。」

陳吉仲身陷進口蛋爭議，17日就傳出請辭消息，前行政院長蘇貞昌當下受訪就為陳吉仲抱不平，稱陳吉仲還沒有提出辭職，就有人急著放話，這非常惡劣，「做到流汗，（讓人）嫌到流涎」，為他感到很不捨，希望大家多給他加油。陳吉仲舊識、民進黨立委參選人吳音寧則指出，2018年攻擊自己的那批人，就是現在攻擊陳吉仲的，強調「我們不能向謊言低頭」。

針對內閣人事，行政院發言人林子倫當晚則說明，陳吉仲確曾因此以口頭向行政院長陳建仁表達歉意，以及願意負起責任，不過，陳建仁認為現階段陳吉仲有責任向各界釋疑，並無媒體報導所謂「請辭獲准」等情事。

不過，面對外界連日的批評、質疑，陳吉仲19日公開於臉書表示自己決定離開。林子倫則表示，陳吉仲近日多次向陳建仁表達歉意，並願負個人責任，19日再指近來社會紛爭難以平息，讓專案進口雞蛋政策效益和目的失焦，必須負起責任堅定請辭。陳建仁尊重，勉予准辭，並於21日生效。