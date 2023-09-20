進口蛋爭議燒不到？賴清德最新民調衝42％　綠：執政面向包羅萬象

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

近期進口蛋爭議頻傳，外界預期恐衝擊民進黨總統參選人賴清德選情，但根據菱傳媒公布最新民調，賴民調不降反升、來到42.52%，拉開與另外3位參選人差距。對此，立法院民進黨團20日表示，執政面向包羅萬象，民眾也會觀察施政有沒有不周地方、執政黨會不會反省，還有3個多月，執政團隊也要繼續努力，總統民調不錯也給區域立委更大鼓舞。

根據菱傳媒公布最新民調，賴清德42.52%，領先民眾黨參選人柯文哲的24.23%，國民黨參選人侯友宜22.25%，以及鴻海集團創辦人郭台銘6.58%。若和上月民調相比，賴清德支持度增加1.96%，柯文哲增加1.10%，侯友宜僅增0.09%，至於郭台銘則減少2.38%。

對此，民進黨團書記長莊瑞雄指出，最近大家都聚焦在進口蛋，台灣民眾都很清醒，巴西人口超過2億，他們都吃蛋，進到台灣卻沸沸揚揚，執政面向包羅萬象，民眾也會觀察施政有沒有不周地方、執政黨會不會反省，從民調來看，當然賴清德會更有信心，執政團隊也要戰戰兢兢，還有3個多月，執政團隊也要繼續努力，總統民調不錯也給區域立委更大鼓舞。

莊瑞雄表示，這段時間陳吉仲被定性為爐主，但國政何止是一顆蛋？整個蛋的議題延燒，負責任的政府就要釐清，本週五院長陳建仁就要率領各部會首長到立法院備詢，民進黨坦蕩蕩，要向國人說明。

莊瑞雄指出，蔡英文施政受到很大的愛戴，穩健執政讓民眾放心，而各部會在立法院接受國會議員監督是民主常態，這是對黨籍提名候選人最大後盾，讓賴清德在第一線衝刺，執政黨合作無間，沒有所謂迴避的狀況。

《菱傳媒》這份民調是委託皮爾森數據負責執行，有效樣本為10846份，95%信心水準下抽樣誤差為0.94%以內。該民調抽樣方法為網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP），在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，同時以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性，最後參考內政部公布2023年7月民眾年齡、性別、戶籍資料，並結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，使樣本特徵與母群體結構達到一致。