民進黨肯定陳吉仲　呼籲朝野各黨放下惡鬥

▲陳吉仲昨天請辭獲准。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對農業部長陳吉仲請辭獲准，民主進步黨今（20日）表示，肯定陳吉仲過去的努力，過去一段時間，針對進口蛋的問題不斷向各界說明釐清所有質疑，也將政策進行通盤檢討，除了對社會大眾及行政團隊的歉意，並主動請辭負責，為此民進黨尊重陳部長的決定，呼籲朝野各政黨回歸政策議題理性討論，不要再有過多惡意的政治操作，傷害國家整體利益。

民進黨表示，2016年蔡英文總統上任後，為落實「新農業政策」的目標，陳吉仲自擔任農委會副主委、主委，乃至改制後部長以來，改善許多台灣農業長期結構問題，包含完備「三保一金」四大農民福利體系，使農民從農有退休金、職災等保障；另外，馬英九政府2015年執政時被歐盟判定的漁業黃牌，在陳吉仲多次參與國際協商並推動改善措施下，2019年終於解除漁業黃牌，守護臺灣遠洋漁業數百億產值。

民進黨補充，為提升食農在地的認識，農業部完成食農教育立法，並全面推動綠色環境給付、擴大產銷履歷超過 9萬公頃、有機與友善生產面積達近 2萬公頃；推動學校營養午餐使用國產可溯源食材，比例已達 98%；農業部更投入126億建立冷鏈物流體系，提升農產品品質，拓展外銷，降低依賴單一不穩定市場。

此外，民進黨表示，歷經24年，在陳吉仲帶領農業部同仁的努力下，台灣終於在2020年完成拔針，成為口蹄疫非疫區；然而2018年全球爆發非洲豬瘟，在行政院跨部會與陳部長的合作下，成功防堵於境外，使台灣成為東亞唯二的非洲豬瘟非疫國。

民進黨強調，陳吉仲帶領農業部以來，許多農民感受到台灣農業的轉型及發展，民進黨作為執政黨，促進台灣農業環境永續發展的目標不會因此停下腳步，也再次呼籲朝野各政黨，放下惡鬥，實質為台灣農業進步努力。