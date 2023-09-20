「陳吉仲現在人人打臉」　國民黨團要賴清德、陳建仁講清雞蛋爭議

▲國民黨團總召曾銘宗出席黨團20日記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

50萬資本額「超思公司」專案進口8814萬顆巴西雞蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲請辭獲准，但仍堅稱被抹黑。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（20日）表示，陳吉仲現在是人人打臉，包括高雄市政府也稽查蛋；陳吉仲下台是民進黨派系鬥爭結果，但斷尾不能求生，國民黨團要求行政院長陳建仁週五到立法院專案報告時，講清楚說明白，並追究相關法律、行政及財務責任。

國民黨團上午舉行「陳吉仲被抹黑下台？？？」記者會，會後談到外傳陳吉仲下台是因為民進黨派系內鬥，曾銘宗回應指出，大家很清楚，民進黨派系分贓、派系治國，陳吉仲的下台當然也是派系鬥爭結果；本來前幾天陳吉仲要下台，結果派系介入，還透過放話，所以是標準派系鬥爭。

對於陳吉仲辭職後可否斷尾求生，曾銘宗說，斷尾不能求生，斷尾怎麼求生？國民黨團要求陳建仁週五到立法院專案報告時，講清楚說明白，「我們執行的對象集中在陳建仁」，此外要追究相關法律、行政及財務責任。

媒體追問，會否認為陳吉仲下台，賴清德的選情就穩了？曾銘宗說，他要請賴清德仔細看一下陳吉仲昨晚發布的臉書文，陳吉仲感謝了賴清德副總統、賴清德院長，「你看，這整個事件裡，賴清德多麼重要」，所以也請賴出來講清楚說明白，不要再迴避，躲起來了。

針對義美公司說進口巴西蛋是因為8月缺蛋，但新聞報導，農業部8月則說供蛋無虞，媒體再問國民黨團，認為是誰說謊。曾銘宗表示，兩造說法不一致，請農業部出來說清楚，義美也應出來講清楚，畢竟涉及品牌公信力問題。

至於綠營執政縣市也去稽查雞蛋，算不算打臉陳吉仲？曾銘宗說，陳吉仲現在是人人打臉，包括高雄市政府，所以他會下台無可避免，只是透過派系鬥爭，比較難看。