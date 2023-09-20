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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／新北連署站支持者嗨翻！　「台灣人的救星郭台銘」

▲▼郭台銘新北連署站 。（圖／記者崔至雲攝）

▲郭台銘新北連署站 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

鴻海創辦人郭台銘搭檔副手賴佩霞，爭取獨立參選2024總統、副總統資格，連署行動今（20）日上午10點開始，其中，郭台銘及賴佩霞更將於11點半抵達新北連署站。記者在現場觀察，不到10點半，連署站外就擠滿眾多支持者。還有支持者手機看板，要大家支持郭台銘。工作人員也在11點整一起進行祭拜儀式，盼能連署順利。

經記者在新北站連署站可以看到，不到10點半，連署站外就擠滿支持者，有些長輩一大早就在排隊，還有大學生表示，今天特別請假來連署，另也有支持者另也有支持者手舉看板，「投藍綠、做伙浪費錢、百姓汐汐」。隨後也有支持者帶頭附近民眾高喊「支持郭台銘、台灣一定贏」；民眾也高喊「催落！」、「台灣人的救星郭台銘」。

▲▼郭台銘新北連署站 。（圖／記者崔至雲攝）

郭台銘陣營今日啟動全台10個連署站點，其中位在台北市忠孝東路的「旗艦站」，一早就湧現排隊人潮，因此現場工作人員憂心民眾排太久，加上相關訓練已完備，提早開放9時半入內，而截至10時半止，仍陸續有民眾到場連署。

而根據郭台銘陣營規劃，20日開放連署的點為台北市大安區；新北市板橋區、宜蘭縣羅東鎮、台中市南屯區、苗栗縣頭份市、彰化縣彰化市；南投縣草屯鎮、雲林縣虎尾鎮、嘉義縣太保市、屏東縣潮州鎮。

▲▼郭台銘新北連署站 。（圖／記者崔至雲攝）

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