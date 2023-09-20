前進國會山莊2天見16位參眾議員　侯友宜訪華府祭「海量戰術」

▲來到華府的最後一天，國民黨總統參選人侯友宜展開密集式拜會參眾議員。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／華盛頓報導

正在訪美的國民黨總統參選人侯友宜於美東時間19日中午開始，緊鑼密鼓拜會美國聯邦參眾議員，統計18日、19日兩天共拜會包含丹、蘇利文等共14名參眾議員，統計下來，包括前面的紐約跟紐澤西，一共見到16位參眾議員。

國民黨總統參選人侯友宜展開訪美行，美東時間18日、19日是此行重頭戲，侯友宜在華府密集拜會美國智庫發表演說與座談，並前往國會山莊拜會美國聯邦參眾議員。

繼18日拜會共和黨籍眾院財政委員會成員塞申斯（Pete Sessions）、共和黨籍眾院外委會成員賽爾夫（Keith Self）、以及共和黨籍眾議員賈西亞（Mike Garcia），侯友宜在19日自中午起，緊鑼密鼓拜會美國參眾議員，還獲得禮遇，搭乘僅有參眾議員身分才能搭乘的地鐵，來回往返參議院和眾議院。

侯友宜在19日拜會共和黨籍參議員威廉·海格提（Bill Hagerty）、羅傑·威克（Roger Wicker）、丹·蘇利文（Dan Sullivan）、查克·葛雷斯利（Chuck Grassley），及民主黨籍參議員傑夫·默克利（Jeff Merkley）；同時，也拜會共和黨籍眾議員傅萊（Russell Fry）、民主黨籍眾議員謝安達（Adam Schiff）、葛林（Al Green）、丹尼‧戴維斯（Danny Davis）、瑪克辛·沃特斯（Maxine Waters）、伊曼紐·克里佛（Emmanuel Cleaver），合計兩天共和14名參眾議員會晤。

值得注意的是，侯友宜拜會威廉·海格提時，威廉·海格提身為田納西州的參議員，特別送上田納西州的威士忌給侯友宜，陪同侯友宜拜會的國民黨國際部主任黃介正則說，將回送台灣的噶瑪蘭威士忌。另外，侯友宜和丹·蘇利文會晤時，陪同侯友宜拜會的國民黨立委江啟臣，也特地送上軍事徽章給丹·蘇利文。

▲來到華府的最後一天，國民黨總統參選人侯友宜展開密集式拜會參眾議員。（圖／侯辦提供）