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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／侯友宜被批「草包」　親哥「聽到實在很難過」：我最了解他個性

記者崔至雲／台北報導

新北市長侯友宜受到國民黨徵召成為2024總統參選人，近日侯民調持續回升，不過外界仍有許多侯是「草包」言論。「UP Hou侯友宜後援會」在YouTube頻道發布影片《這就是侯友宜》第三集，標題為「只要一個兄弟中彈 我輸！」其中，侯友宜大哥侯泰山提到，他最了解他弟弟的個性，怎麼大家會罵他草包？他聽了實在是很難過。

影片中，侯友宜的國中好友羅清元指出，身為刑事警察的侯友宜不抽菸、不吃檳榔、不喝酒、不打麻將，全心在警察職位上，因此若他當上總統，這是台灣人的福氣。

侯泰山則現身說，他最了解他弟弟的個性，怎麼大家會罵他草包？他今天能做到現在的位子，是經過多少風雨、風險，但是隨便寫了草包，他聽了實在是很難過。

▲▼ 侯友宜大哥侯泰山 。（圖／翻攝影片）

▲侯友宜大哥侯泰山 。（圖／翻攝影片）

影片中也曝光2004年侯友宜在高雄圍捕十大槍擊要犯張錫銘畫面，羅清元說，侯友宜當時帶了300多個警察到現場，但經過半小時之後，侯友宜叫警察全撤走，當時這個舉動被外界大罵。

過幾天羅清元見到侯友宜，很納悶問他，當時怎麼會叫警察撤走？侯友宜說，張錫銘手上有兩個衝鋒槍，「若我有兄弟被掃射到、中槍，我輸」，他絕對不能讓他有任何一個兄弟受傷。

國中同學吳佩學指出，侯友宜國中就有明確的目標，而當他有這樣的目標時，一定會去達成，因此看到侯出來選總統時，他認為不錯，台灣社會需要這樣的人來主政。侯的正氣，可以讓他做好警察、做好市長，這是一個非常重要的特質。
 

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