今年可能暖冬＋暖秋！聖嬰機率破七成　「冷空氣南下」機會降低

▲今年秋冬氣溫可能偏高。（圖／翻攝自Facebook／林老師氣象站）

記者李宜秦／台北報導

時節逐漸進入秋天，但天氣依然炎熱，氣象專家分析，聖嬰訊號持續增強發展，今年冬季有超過7成以上的發生機率，聖嬰年期間「暖冬」的機會也更大，北方冷空氣南下機率降低，「今年，不只暖冬，還可能暖秋」。

臉書粉專林老師氣象站表示，根據目前全球海溫和大氣環流最新監測資料顯示，聖嬰訊號持續增強發展，評估今年冬季有超過7成以上的發生機率。日本氣象廳JMA也指出，這次聖嬰現象有90%的可能性將會持續到北半球冬季中期，且將持續到2024年。

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從過去歷史聖嬰事件的氣候統計，在聖嬰年的冬天時，由於東北季風減弱，常導致北方冷空氣南下機會降低，聖嬰年似乎暖冬發生機率稍高於平常的機率(30%)，也就是說，暖冬機會大。

今年，由中央氣象署本月針對9、10、11月的季長期天氣展望資料來看，與氣候平均相比，氣溫預估多在正常到偏高，比例甚至高達90%；顯然，今年秋天氣溫偏暖和的機會更大些。

今天各地大多為多雲到晴，環境較穩定，僅迎風面東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後在南部、大臺北地區及各山區有局部短暫雷陣雨，雨勢仍大，並容易伴隨雷擊及強陣風；溫度方面，各地高溫普遍為32至34度，尤其高雄市近山區有機會來到36度以上，感受暖熱，且中午前後紫外線仍偏強，而早晚低溫為23至25度，感覺稍涼一些。