明年恐比今年更熱！秋季迎「聖嬰現象」非常可能發生極端高溫事件

▲今年秋天可能發生聖嬰現象。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，反聖嬰現象已於今年春季結束，時間長達三年，不過多數國家預報顯示，今年秋天可能形成聖嬰現象，且強度不弱，明年非常有可能發生比今年更熱的極端高溫事件。

氣象局表示，一般來說，聖嬰事件從夏季開始發展，秋冬達到最強，隔年的春季至夏季會減弱，但過去也有維持2年之久的紀錄(如2014至2016年)。

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當聖嬰現象發展成熟，菲律賓東方海面易生成反氣旋環流，使臺灣冬季降雨及隔年春雨增多；溫度方面，冬季至隔年的春天偏暖，隔年夏季偏熱。

氣象局指出，由於太平洋為全球最大的海洋，對全球氣溫有很大的影響，在過去的歷史紀錄裡，當聖嬰事件發展過後，全球平均溫度偏高，例如在2014到2015年強聖嬰過後，2016年成為全球最暖的一年。

而今年在赤道太平洋海溫發展尚未達到聖嬰事件的標準下，全球溫度就已創新高，今年六月全球溫度打破歷史紀錄，成為有紀錄以來最熱的6月份，若再與聖嬰的影響疊加，將會使極端高溫出現的機率增加。

氣象局示警，除了2023年現階段的高溫，仍須密切關注接下來聖嬰事件的發展，因為聖嬰發展趨於成熟後，2024年非常有可能發生比今年更熱的極端高溫事件。