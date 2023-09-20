4條通男狂逃8分鐘！過彎失控衝護欄「還倒車猛撞」　警拔槍逮人

記者賴文萱／高雄報導

高雄謝姓「四條通」通緝犯，今（20）日凌晨因停紅燈違停，遭到巡邏員警上前攔查，沒想到他不願配合，直接加速逃逸，還倒車衝撞警車。警方隨後沿路追逐，最後謝男因不熟路況，失控自撞路旁工程護欄，員警隨即拔槍示意男子下車，並依妨害公務、公共危險現行犯逮捕送辦。

▲四條通男子拒檢逃逸！過彎失控再倒車撞警車，最後狼狽落網。（圖／記者賴文萱翻攝）

仁武分局大華派出所員警凌晨2點多巡邏行經鳥松區正修路與公園路口，發現一輛黑色自小客車停等紅燈時違規佔用機車停等區，警方尾隨行駛至鳳山區濱山街與青年路口示意該車受檢，但55歲謝姓駕駛卻心虛加速逃逸。

▲男子拒檢逃逸，沿路橫衝直撞。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方於後方尾隨，謝男於澄清路與文龍東路口，因過彎失控而急停於路旁，沒想到警方上前攔查，他不願配合，倒車衝撞警車後再度逃逸。

追緝過程中，員警鳴放警報器在後尾隨，由於謝男車輛橫衝直撞，為顧及其他車輛安全，員警則在後方保持五個車身以上的安全距離尾隨約8分鐘。謝男持續逃逸鳳山區五甲三路與五甲三路295巷口處，最後因不熟路況，失控自撞路旁工程護欄後才終於停車。

▲▼四條通男子拒檢逃逸！過彎失控再倒車撞警車，警拔槍逮人送辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警詢問謝男為何要跑，謝男才乖乖坦承自己遭通緝的身分。經查，他今年5-6月分別遭高雄地檢署發布毒品及妨害公務通緝、橋頭地檢署發布詐欺通緝、高雄地院發布毒品通緝。

所幸現場無人受傷，警方現場依妨害公務、公共危險現行犯逮捕謝嫌，另副駕駛座乘客鄭女（約54歲）查無不法。全案詢後將謝男依妨害公務、妨害公眾往來安全及詐欺、毒品、妨害公務通緝移送法辦。

警方針對駕駛謝男不遵守道路交通標誌標線號誌之指示、危險駕駛、不服稽查，共計掣單告發3件，最高可處新台幣6萬7200元罰鍰。