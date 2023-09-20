陳吉仲哭了！任內最後頒獎給農漁會　拭淚喊：請大家繼續支持農業部

▲陳吉仲出席農金獎頒獎拭淚。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

進口雞蛋風暴延燒全台，農業部長陳吉仲昨請辭獲准，今（20日）是任期最後一天，上午如期出席農金獎頒獎典禮。陳吉仲致詞談到這七年多來，和許多農漁民、農漁會共同打拚，是他一生的榮耀，接下來要把工作交棒給代理的政務次長陳駿季，數度忍不住哽咽落淚，喊話希望大家要繼續支持農業部。

陳吉仲今在典禮致詞時數度哽咽，他表示好像是上天安排好，讓他任期最後一天還可以出席頒獎典禮，「這是個美好的ending！」他肯定農漁會代表打造穩定的農金秩序，甚至打趣說「如果農會幫忙處理雞蛋，我就不會這樣了」。他因數度哽咽中斷致詞，台下農漁會代表頻頻鼓掌大喊「部長加油」。

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陳吉仲表示，剛剛記者媒體聯訪都問政治性的問題，但他要呼籲所有關心農業的朋友、消費者、農漁民，請大家見證農漁會總幹事們如何辛苦的把農業金融做好。

陳吉仲說，外界常批評農業部大撒幣，但他從來不會去解釋，因為我們把每一塊錢都透過農會來照顧好農漁民，農會還照顧今年的鳳梨，因為今年鳳梨比較天熱晚熟，農漁會辦了280多場食農教育，讓鳳梨價格上漲了4元，因為大家的努力，讓鳳梨的產地價格大幅提升。

▲▼農業部長陳吉仲致詞，數度哽咽，最後落淚。（圖／記者宋良義攝）

▲▼農業部長陳吉仲致詞，數度哽咽，最後落淚。（圖／記者宋良義攝）

▲陳吉仲致詞時哽咽，情緒起伏大 。（圖／記者屠惠剛攝）

