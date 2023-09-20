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社會 社會焦點 保障人權

男掉千度電爐亡！冷卻2天撈起「剩碳化骨骸」難驗DNA　工廠遭停工

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮一處煉鋼廠的60歲余姓工人，17日晚間5時50分許發生意外事故，余男操作機械搬運廢爐渣時，不慎失足墜入電爐中，當場遭千度高溫活活燒死，檢警今（20）日上午相驗時，因遺骸已碳化嚴重，難採樣驗DNA，僅能就現場目擊同事筆錄，確認死者身分，至於事發過程及相關刑事責任，有待進一步調查。

▲▼ 苗栗煉鋼廠工人失足墜入「千度高溫電爐」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲ 苗栗煉鋼廠工人失足墜入「千度高溫電爐」，遺骸已碳化嚴重難採樣驗DNA。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方調查，該處電爐運作時高溫逾千度、高度約3層樓高，當時余男正在一旁作業，操作機械將廢爐渣從電爐中搬出，但卻突然重心不穩，整個人失足墜入電爐中。由於爐中溫度相當高，余男瞬間被燒死，遺體也被燒得只剩下骨頭。一旁同事發現時已經來不及救援，嚇得急忙報案。

▲▼ 苗栗煉鋼廠工人失足墜入「千度高溫電爐」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗煉鋼廠工人失足墜入電爐中慘死。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方到場後，由於電爐十分高溫，人員無法靠近，廠內也無合適機具將余男遺骨運出，因此只能停工等待電爐冷卻，直到19日才撈起遺骸。檢警今進行相驗，但因遺骸已碳化嚴重難採樣驗DNA，僅能就現場目擊同事筆錄，確認死者身分並釐清事發過程與責任。

余男家屬今在住處外設置靈堂，對於余發生事故，家屬情緒相當哀傷，在其他鄰居掩護下離開現場，沒有對該起事件表達意見。

勞動部中區職業安全衛生中心事後到場檢視，發現該處作業區屬高風險地帶，但工人卻未配戴安全帶等設備措施防止掉落，因此已勒令停工，要求改善，後續也將針對調查狀況開罰。

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