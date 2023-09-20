南投女婿身分加持！郭台銘連署站設全縣最大鎮　教授現身力挺

記者高堂堯／南投報導

2024年總統大選明年1月登場，鴻海集團創辦人郭台銘與資深藝人賴佩霞搭檔獨立參選，連署作業今天於全台各縣市同步起跑；不過比起其他縣市支持者大排長龍，南投縣連署站今天人氣則略顯疏落冷清。

▲郭台銘參選總統連署今上午起跑，台中（左）、南投人氣大不同。（圖／記者許權毅、高堂堯攝）

郭台銘南投連署站設於9萬多居民、全縣人口最多的行政區草屯鎮，以及寶島時代村附近的博愛路、中正路口的重要交通據點，今天10點連署作業開始後，搶得頭香的是家住台中、年約60多歲的蘇姓男子，他說因為工作地點在草屯，特地開車載著妻子前來連署，表達對郭董的支持。

▲▼郭台銘參選總統南投連署站在今上午逼近起跑時間，僅有工作人員進出、未見支持者現身。（圖／記者高堂堯攝，下同）

南開科技大學休閒所教授李世昌也第一時間前來連署，他表示台灣面臨少子化危機，也需要很多技職人才，但家長多半選擇將子弟往高教體系送、忽略專長和興趣所在，因此很期待身為南投女婿和半子的郭台銘，未來若有機會當選總統，能多多關心南投唯一的技職體系大學。

▲▼郭台銘參選總統連署站現場，明顯仍有許多空椅。（圖／記者高堂堯攝）

草屯鎮簡先生則表示，台灣需要一個有擔當、不會貪污的人來做總統，這樣台灣才會進步，「如果貪污的話，台灣就會退步！也沒辦法和國際世界接軌！」