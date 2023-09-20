太魯閣號車廂遺骸將發還　花檢：尊重家屬意願

▲台鐵408次太魯閣號列車於2021年2日上午在清水隧道發生出軌翻覆，造成49人罹難和213人輕重傷，為台鐵近60年最嚴重的意外事故。（圖／王兆麟翻攝資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣號事故車廂內於今年8月31日起陸續發現之疑似被害人骨骸，花蓮地檢署接獲鐵路警察局報驗後，為求慎重，四度與不同機關之鑑識警察前往現場勘查，並將骨骸全數送請法醫研究所鑑識比對，鑑識結果近日已全數比對完成，花蓮地檢署將依行政院會議結論，儘速依造冊之被害人家屬資料，以關懷、主動、積極及便民之立場，個別聯繫被害人家屬，務求妥適處理相關事宜。



經統計事故車廂內發現疑似被害人骨骸共計44件，其中37件檢出被害人身分（4件骨骸則因DNA量微致無法檢出，另2件疑似礦物，1件疑似木頭），比對後共計與10名罹難者相符，但部分骨骸經萃取DNA鑑驗後已用罄，其餘可供發還之骨骸，地檢署署將儘速聯繫被害人家屬並協調骨骸發還等事宜。

花蓮地檢署表示，已研擬相關發還、處理作業程序，並請犯罪被害人保護協會花蓮分會協助，將主動逐一撥打電話與被害人家屬聯繫，並個別告知骨骸比對之結果，秉持同理心適切關懷被害人家屬，地檢署回應家屬需求，依最便利暨尊重被害人家屬意願之方式，協議被害人骨骸處理相關事項，並感謝台鐵局主動應允提供協助，將以最便利家屬之方式妥善處理。