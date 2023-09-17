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新北泰山一周內2起值勤救護車遭撞　警籲民眾多加禮讓

▲新北市泰山區本月初，一周內連續發生2起救護車遭撞事故。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北市消防分隊同仁前往救災現場時，在路口與騎機車民眾發生擦撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市泰山區本月初一周內，連續發生2起正趕往現場救災、救援的救護車，與民眾發生擦撞，所幸，兩起事故並未造成人員嚴重傷亡，但當區2輛救護車接連遭撞，恐將影響當地救護品質，警方呼籲民眾，對於值勤車輛，請多加注意並禮讓其先行。

據了解，本月初（7日）晚間6時許，新北市消防局接獲報案，新樹路發生火警，分隊同仁37歲吳男獲派駕駛救護車趕往，途中行經泰山區新北大道、新生街口時，與騎機車沿新北大道往三重方向的18歲陳男發生擦撞，造成陳男雙腳擦挫傷、送醫治療無大礙，雙方酒測均無酒精反應，肇事原因仍待釐清。

▲新北市泰山區本月初，一周內連續發生2起救護車遭撞事故。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲32歲林男開車沿著民生路直行往泰山方向，在路口與救護車發生擦撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

事隔未滿一周，13日傍晚5時許，救護員34歲林男接獲指令，駕駛救護車準備前往泰山區文程、民生路口執行救護任務，在趕往現場途中，32歲林男開車沿著民生路直行往泰山方向，雙方在路口發生碰撞，所幸，雙方都未受傷不須送醫，也未有酒駕情況。

▲新北市泰山區本月初，一周內連續發生2起救護車遭撞事故。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北市泰山區接連發生2起值勤救護車事故，恐將影響當地救護品質。（圖／記者陸運陞翻攝）

針對接連發生2起救護車事故，林口分局呼籲，用路人行經路口時注意「慢、看、停」，放慢速度，注意左右四周有無人車，再行穿越，如遇巡邏車、消防車、救護車等執行緊急任務之車輛，請多加禮讓優先通行。

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