比對完成！太魯閣號10罹難者遺骸流落車廂2年　花檢將個別通知家屬

▲檢警前往七堵機務段搜索台鐵太魯閣號第1至第6節車廂。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者陳以昇／花蓮報導

台鐵太魯閣號2021年4月發生出軌意外，造成49死，時隔2年多，出事列車停在台鐵富岡機廠，日前竟還在車廂殘骸中發現罹難者遺骨，引起輿論一片譁然。經桃園地檢署、基隆地檢署先後接獲鐵路警察局報驗後，花檢四度前往現場勘驗，比對出骨骸與10名罹難者相符，將儘速依造冊聯繫被害家屬。

花蓮地檢署表示，檢察官為求慎重，在9月1日至18日，分別四度與不同機關鑑識警察到現場勘查，並將疑似被害人骨骸全數送至法醫研究所鑑識比對，以確認是否為被害人骸骨，鑑識結果近日已全數比對完成。

共計疑似被害人骨骸44件，有37件檢出被害人身分，其中4件骨骸因 DNA 量微無法檢出，另2件疑似礦物，1件疑似為木頭，比對後與10名罹難者身份相符。由於部分找到的骨骸經萃取DNA鑑驗後已用罄，其餘可供發還的骨骸，花蓮地檢署將儘速聯繫被害人家屬，並協調骨骸發還等事宜。

花檢進一步表示，目前已研擬相關發還、處理作業程序，並請犯罪被害人保護協會花蓮分會協助，將主動逐一撥打電話與被害人家屬聯繫，並個別告知骨骸比對的結果，秉持同理心適切關懷被害人家屬，也會回應家屬需求，以最便利及尊重被害人家屬意願的方式，協議被害人骨骸處理相關事項，並感謝台鐵局主動應允提供協助，將以最便利家屬方式妥善處理。