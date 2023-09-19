太魯閣車廂遺骸鑑定與罹難者相符　律師：10個家庭再度心碎

▲太魯閣出軌車廂搜出遺骸，與10名罹難者相符。（資料圖／記者沈繼昌攝）

記者李姿慧／台北報導

2021年台鐵太魯閣號事故奪49條人命，出軌車廂保存台鐵富岡機廠，2年後卻發現竟還有大量遺骸，花蓮地檢署今(19日)公布44塊遺骸DNA比對，37件與10罹難者相符，遺族委任律師陳孟秀表示，這是難以承受的二、三度傷害，遺骸如何處理，喪禮重辦?如何放進骨灰罈？司法與行政單位疏失推託，10個家庭再度心碎。

花蓮地檢署歷時了將近三個禮拜的勘查，花蓮地檢署今公布，太魯閣號車廂的殘骸當中，最終找出了44塊遺骸，經鑑定比對，DNA與10名罹難者相符，將儘速造冊聯繫被害者家屬。

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太魯閣號事故罹難者家屬委任律師陳孟秀心痛表示，今天花蓮地檢署公布這幾周的調查結果，看著新聞稿文字內容，她無法想像對家屬而言，這是多麼難以承受的二度、三度傷害。

陳孟秀指出，發現罹難者的遺骸後，發還給家屬後，然後呢？遺骸該怎麼處理？喪禮要重新舉辦嗎？要如何重新放進骨灰罈？若是不同入葬的方式，該如何處理？有太多太多的未知等著家屬，也有太多太多的無法接受。

陳孟秀說，這一切最根本的原因，竟僅僅只是因為司法、行政單位之間的疏失、相互推託責任所造成。10名罹難者的遺骸無法完整，背後就有10個家庭必須要在事隔兩年後再度面對這樣的心碎。請問我們的政府，真的不知道罹難者遺族，有多痛嗎。