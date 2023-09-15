交部公告1000處「行人地獄」熱點　籲地方政府11月底前提改善

▲不禮讓行人最重可罰6千元。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

為洗刷行人地獄汙名，交通部依據109年到112年6月行人事故件數、死傷人數，盤點全台1000處行人事故熱點，希望地方政府可在今年11月底前提報改善計劃申請經費。

根據交通部統計，112年1月到6月行人死亡及受傷呈現下降趨勢，其中行人死亡人數1月到3月微幅下降，4月到6月下降幅度加大，1月死亡人數為40人，6月則降至17人為至今最低。另行人受傷部分，自3月開始呈現下降趨勢，1月受傷人數為1,768人，至6月為1,209人。

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為持續改善行人交通安全，行政院於112年8月17日核定行人交通安全政策綱領，為建置行人安全通行環境，交通部盤點最易肇事路口及行人活動聚集區域，作為縣市研擬改善計畫之依據，地點篩選依據109年到112年6月行人事故數據，參針對行人事故頻率高，也就是發生件數較多，與傷亡人數較多之路口排序。

交通部今(15日)公布盤點直轄市400處、非直轄市300處、行人活動聚集區域300處，合計1,000處最優先亟需改善路口，交通部表示，該1千處行人事故熱點將於網站公告，後續將由各縣市進一步評估確認納入改善計畫，若縣市有其他改善路口亦可提出，將請縣市於112年11月底前針對該1千處路口前提報改善計畫，向內政部營建署或交通部公路局申請補助改善經費。

交通部表示，將請公路局及營建署於112年12月底前核定，113年至少完成600處，其餘路口將由各縣市依辦理需求研提計畫持續改善。

交通部指出，中央補助地方交通工程改善不僅限於交通部所盤點1,000處路口清單地點，其他改善地點亦可透過「永續提升人行安全計畫」等提出申請補助，對於工程較為複雜且期程較長之計畫，114年到116年亦可提報改善計畫，中央將持續補助縣市辦理相關路口改善。

▼交通部公布行人事故熱點。（圖／交通部）