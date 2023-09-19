蛋黃酥名店遭1星負評「使用巴西蛋」　老闆崩潰：我們是用鴨蛋

▲甜點店遭1星負評，業者喊冤「我們是用鴨蛋」。（圖／翻攝自臉書／歪歪歪甜點）

記者柯沛辰／綜合報導

中秋佳節在即，蛋黃酥成為熱銷伴手禮，不料近日進口雞蛋爭議，竟有甜點業者無辜中槍。花蓮知名甜點業者「歪歪歪甜點」近日收到1星負評，被質疑使用進口的過期蛋做糕點，因此氣得秀出20.9萬元的匯款證明，強調自家蛋黃酥使用的是鴨蛋，絕非雞蛋。

「歪歪歪甜點」近日收到一則1星負評，內容寫道「在缺蛋的中秋節前夕，你們竟然有源源不絕的鹹蛋，實在令人感到懷疑，業界盛傳你們是用雞蛋而非鹹鴨蛋，近期又有巴西過期蛋在市面流竄，請問你們有用到巴西進口的雞蛋嗎？你們是不是政府的白手套？專門處理這些過期蛋？如果是使用雞蛋做蛋黃酥，給你們一顆星，是我的善良。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲甜點店遭1星負評質疑「使用巴西蛋」。（圖／翻攝自臉書／歪歪歪甜點）

對此，「歪歪歪甜點」貼出3張匯款截圖，並氣憤強調「為什麼我們會有源源不絕的鹹蛋？因為八月就預付了訂金至少20多萬在鹹蛋上！是紅土漬鴨蛋黃，指名要大顆油脂豐厚的那種，直接跟有養鴨場的鹹蛋黃上游加工廠訂購的，起訂量上萬，不是只要一兩百顆，是現在在市場也買不到的那種。」

「歪歪歪甜點」痛斥，「我們不需要你的善良，不需要你的道聽途說，也不用亂揣測什麼白手套，只希望你好好用腦袋思考你要質疑什麼！」

許多老顧客紛紛留言力挺，「來朝聖」、「建議提告」、「怎麼感覺像是同業」、「這位客人的『善良』有粗糙感」、「原來蛋黃酥裡面是鴨蛋」、「可是鴨蛋不是比雞蛋大顆嗎？蛋黃比較大顆反而讓他感覺是雞蛋黃而不是鴨蛋黃，這是邏輯死亡嗎？」掀起熱議。

▼業者氣憤曬出收據。（圖／翻攝自臉書／歪歪歪甜點）