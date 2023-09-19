台東警結合112年通譯人員講習　擴大舉辦識詐宣導

▲台東縣警察局結合112年通譯人員講習擴大舉辦識詐宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

112年度通譯講習於日前於台東縣警察局二樓大禮堂舉行，講習目的是為滿足在地新住民生活適應需求，培訓有能力協助居住台灣未久的新移民族群之通譯人才，由台東縣警察局外事科、執業律師、大專院校講師，提供受訓學員8小時課程，規劃以通譯專業、通譯倫理、通譯技巧、法律常識、法規認識及通譯服務等相關課程，培訓具有專業通譯服務能力之通譯人才。

台東縣警察局刑事警察大隊結合112年度通譯講習辦理防詐騙專題講座，期能透過參與通譯講習，精通2國以上語言之民眾，擴大向外籍人士宣導五花八門之詐騙手法，本次課程中除詳細解說「六大高發詐欺手法」之外，並擴大推播「阿昭署長賀中秋~當心假愛情交友詐騙篇」及內政部警政署結合各領域名人拍攝「6大高發詐欺手法30秒識詐短影音」，達到「全民識詐，防詐三減」之目標！

局長陳錦坤為展現政府打擊詐欺犯罪決心，透過各類宣導管道，讓接收到宣導訊息的民眾能廣為宣傳，達到「減少接觸、減少誤信及減少損害」的目標。此外陳局長也呼籲，詐騙跟著時事走，內政部警政署為此邀請眾多名人製作識詐宣導短影音，分門別類宣導各種高發詐欺手法，請民眾凡事多存疑並謹記防詐騙三步驟「一聽、二掛、三查證」以免遭騙。