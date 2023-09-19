統一集團捐贈台東縣消防局高頂救護車　助推動行動急診室

▲統一企業集團捐贈台東縣消防局高頂救護車 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



關懷偏鄉緊急救護及肯定台東縣「行動急診室」推動成效，統一企業集團19日上午至台東縣消防局，捐贈高頂救護車一輛，由台東縣副縣長王志輝及消防局局長管建興等縣府團隊代表接受。



捐贈活動簡單而隆重，王志輝表示，政府資源有限，而民力無窮，特別感謝統一企業對台東的支持，尤其8月底及9月初蘇拉颱風及海葵颱風接踵而至，對台東造成不小的影響，而消防局的同仁也需要冒著危險，在強風暴雨中執行救災及救護勤務，為縣民的付出有目共睹。

統一企業集團發言人凃忠正則提出，統一長期關懷偏鄉弱勢，此次考量花東醫療資源不足，得知台東縣消防局持續推動「行動急診室」，在搶救生命有顯著功績，為支持消防局執行到院前緊急救護工作，特別捐贈一般型高頂救護車及自動心肺復甦機等救護車輛、器材共計約400萬元整，期盼能藉此拋磚引玉，並將統一企業集團所秉持的感恩與回饋理念，持續推展至各個角落。

台東縣消防局指出，該局自107年開始推動「護心計畫」，針對胸痛、胸悶患者執行十二導程心電圖，搶救心肌梗塞患者；110年推動行動急診室，強化救護車上救護器材，更於111年開放多種救護技術與藥物，並結合5G網路，使救護資訊系統進化成「EMS即時影音及病患生理資訊串流」系統，等同把醫院急診室帶至救護現場，而救護技術員則是醫師的雙眼及雙手，並建立「到院前」與「到院後」的綠色隧道，保障縣民生命安全。